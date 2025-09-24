Лига Европы. 1-й тур, матчи 24 сентября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 24 сентября проходят матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 8 поединков.

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Особое внимание приковано к матчам: Ницца – Рома, Бетис – Ноттингем Форест.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 19:45 Мидтьюлланд (Дания) – Штурм Грац (Австрия)

24.09. 19:45 ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

24.09. 22:00 Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия)

24.09. 22:00 Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды)

24.09. 22:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция)

24.09. 22:00 Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария)

24.09. 22:00 Ницца (Франция) – Рома (Италия)

24.09. 22:00 Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария)

24.09. 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия)

Инфографика