Лига Европы. 1-й тур, матчи 24 сентября. Смотреть онлайн LIVE
В этот игровой день могут выйти на поле Артем Довбик и Александр Зинченко
Вечером 24 сентября проходят матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
В этот игровой день запланировано 8 поединков.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).
Особое внимание приковано к матчам: Ницца – Рома, Бетис – Ноттингем Форест.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1-й тур. 24 сентября
- 24.09. 19:45 Мидтьюлланд (Дания) – Штурм Грац (Австрия)
- 24.09. 19:45 ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- 24.09. 22:00 Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия)
- 24.09. 22:00 Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды)
- 24.09. 22:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция)
- 24.09. 22:00 Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария)
- 24.09. 22:00 Ницца (Франция) – Рома (Италия)
- 24.09. 22:00 Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария)
- 24.09. 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия)
Инфографика
