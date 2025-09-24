Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лига Европы. 1-й тур, матчи 24 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Лига Европы
Мальмё
24.09.2025 22:00 - : -
Лудогорец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 сентября 2025, 20:33 | Обновлено 24 сентября 2025, 20:36
87
0

Лига Европы. 1-й тур, матчи 24 сентября. Смотреть онлайн LIVE

В этот игровой день могут выйти на поле Артем Довбик и Александр Зинченко

24 сентября 2025, 20:33 | Обновлено 24 сентября 2025, 20:36
87
0
Лига Европы. 1-й тур, матчи 24 сентября. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 24 сентября проходят матчи 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

В этот игровой день запланировано 8 поединков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В турнире выступают два украинские футболисты: Артем Довбик (Рома) и Александр Зинченко (Ноттингем Форест).

Особое внимание приковано к матчам: Ницца – Рома, Бетис – Ноттингем Форест.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

  • 24.09. 19:45 Мидтьюлланд (Дания) – Штурм Грац (Австрия)
  • 24.09. 19:45 ПАОК (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • 24.09. 22:00 Бетис (Испания) – Ноттингем Форест (Англия)
  • 24.09. 22:00 Брага (Португалия) – Фейеноорд (Нидерланды)
  • 24.09. 22:00 Динамо Загреб (Хорватия) – Фенербахче (Турция)
  • 24.09. 22:00 Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария)
  • 24.09. 22:00 Ницца (Франция) – Рома (Италия)
  • 24.09. 22:00 Фрайбург (Германия) – Базель (Швейцария)
  • 24.09. 22:00 Црвена Звезда (Сербия) – Селтик (Шотландия)

Инфографика

По теме:
Известны стартовые составы на матч Ницца – Рома. Где Довбик?
Сыграет ли Зинченко? Стал известен состав Ноттингема на матч ЛЕ с Бетисом
Ноттингем и Астон Вилла имеют самые дорогие составы среди участников ЛЕ
Лига Европы смотреть онлайн Бетис Рома Рим Селтик Динамо Загреб Фенербахче ПАОК Базель Ницца Црвена Звезда Брага Мидтьюлланд Мальме Ноттингем Форест Фрайбург Маккаби Тель-Авив Штурм Грац Лудогорец Александр Зинченко Артем Довбик Фейеноорд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Футбол | 24 сентября 2025, 15:47 19
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти
Сенсация в Кубке. Аматорский Агротех одолел Черноморец в серии пенальти

После ничьей в основное время победителя пришлось определять в серии 11-метровых ударов

Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Футбол | 24 сентября 2025, 07:36 177
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф

Михаил пока отстранен от футбола из-за допингового скандала

Козловский отблагодарил игроков Руха после погрома Полесья в Кубке Украины
Футбол | 24.09.2025, 20:34
Козловский отблагодарил игроков Руха после погрома Полесья в Кубке Украины
Козловский отблагодарил игроков Руха после погрома Полесья в Кубке Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Футбол | 24.09.2025, 07:02
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Бокс | 24.09.2025, 07:54
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
Большое шоу в Париже! Назван обладатель Золотого мяча 2025
22.09.2025, 23:49 28
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
23.09.2025, 09:15 52
Футбол
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
Александр Усик отреагировал на церемонию Золотого мяча 2025
24.09.2025, 06:20
Футбол
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
Куртуа требует перемен. Тибо считает, что этот игрок вредит Реалу
23.09.2025, 07:35 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
ШОВКОВСКИЙ: «Не могу понять действия игроков Динамо. Второй гол вообще...»
22.09.2025, 19:05 8
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
Во Франции вынесли вердикт Забарному после неожиданного поражения ПСЖ
23.09.2025, 10:39 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем