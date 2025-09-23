Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Мальмё
24.09.2025 22:00 - : -
Лудогорец
Прогноз
23 сентября 2025, 23:53 | Обновлено 24 сентября 2025, 00:04
29
0

Матч начнется 24 сентября в 22:00 по Киеву

ФК Мальме

В среду, 24 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы между шведским «Мальме» и болгарским «Лудогорцем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Мальме

Не слишком уверенно проводит текущий сезон действующий чемпион Швеции. За 24 игры национальной лиги команда набрала 39 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 6-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера «Мельбю» составляет уже 18 очков.

Путь в еврокубках этого сезона начался для команды с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где шведы прошли грузинскую «Иберию». В дальнейшем коллектив также победил «РФШ», но в 3-м туре отбора проиграл датскому «Копенгагену». В конце концов, путевку в основной этап Лиги Европы шведы разыграли с «Сигмой Оломоуц» и смогли одержать уверенную победу 4:1.

Лудогорец

Многолетний гегемон Болгарии неплохо начал текущий сезон. За 8 стартовых игр коллектив набрал уже 18 зачетных пунктов и пока занимает 3-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от 1-го места, на котором сейчас находится «Левски», составляет 2 балла.

Как и Мальме, болгары начали путь в еврокубках с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Там «Лудогорец» победил «Динамо минск», а в дальнейшем одолел хорватскую «Риеку». Правда, коллективу не удалось выдержать натиск «Ференцвароша», из-за поражения против которого он и вылетел в финал отбора Лиги Европы. Там болгары победили северомакедонскую «Шкендию» с общим счетом 5:3.

Личные встречи

Последний раз клубы встречались в 2021 году в рамках финала квалификации Лиги. В первой игре со счетом 2:0 победило «Мальме», а в следующем матче 2:1 выиграл «Лудогорец»

Интересные факты

  • «Мальме» одержали только 1 победу в последних 6 домашних играх. На счету команды также 3 ничьи и 2 поражения.
  • «Лудогорец» в свою очередь не может победить уже в 4-х выездных играх подряд.
  • За 24 поединка чемпионата Швеции «Мальме» пропустили всего 21 мяч – 2-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Мальме» с коэффициентом 1.8.

Прогноз Sport.ua
Мальмё
24 сентября 2025 -
22:00
Лудогорец
Победа Мальме 1.8
Мальме Лудогорец прогнозы прогнозы на футбол Лига Европы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
