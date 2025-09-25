Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мальме – Лудогорец – 1:2. Темная скандинавская ночь. Видео голов и обзор
Лига Европы
Мальмё
24.09.2025 22:00 – FT 1 : 2
Лудогорец
25 сентября 2025, 13:36 | Обновлено 25 сентября 2025, 13:46
31
0

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Мальме (Швеция) проиграл Лудогорцу (Болгария) со счетом 1:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме гости забили два гола усилиями Петара Станича (пенальти) и Эрика Биле.

После перерыва Лассе Йосен отыграл один мяч для хозяев поля.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 22:00 Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария) – 1:2

Голы: Йонсен, 78 – Станич, 8 (пен), Биле, 23

Видео голов и обзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Лассе Йонсен (Мальмё), асcист Таха Али.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Биле (Лудогорец).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Петар Станич (Лудогорец).
Мальме Лига Европы пенальти Лудогорец видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
