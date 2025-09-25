Мальме – Лудогорец – 1:2. Темная скандинавская ночь. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги Европы
Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.
Мальме (Швеция) проиграл Лудогорцу (Болгария) со счетом 1:2.
В первом тайме гости забили два гола усилиями Петара Станича (пенальти) и Эрика Биле.
После перерыва Лассе Йосен отыграл один мяч для хозяев поля.
Лига Европы УЕФА 2025/26
1-й тур. 24 сентября
24.09. 22:00 Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария) – 1:2
Голы: Йонсен, 78 – Станич, 8 (пен), Биле, 23
Видео голов и обзор матча
События матча
