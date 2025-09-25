Вечером 24 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы УЕФА 2025/26.

Мальме (Швеция) проиграл Лудогорцу (Болгария) со счетом 1:2.

В первом тайме гости забили два гола усилиями Петара Станича (пенальти) и Эрика Биле.

После перерыва Лассе Йосен отыграл один мяч для хозяев поля.

Лига Европы УЕФА 2025/26

1-й тур. 24 сентября

24.09. 22:00 Мальме (Швеция) – Лудогорец (Болгария) – 1:2

Голы: Йонсен, 78 – Станич, 8 (пен), Биле, 23

Видео голов и обзор матча