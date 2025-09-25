ВИДЕО. Матч чемпионов Швеции и Болгарии в Лиге Европы обернулся сенсацией
Лудогорец на выезде сенсационно одолел Мальме со счетом 2:1 в первом туре еврокубка
Болгарский Лудогорец на выезде неожиданно нанес поражение шведской команде Мальте в первом туре Лиги Европы 2025/26.
Лудогорец победил со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе Эледа в Швеции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за гостей отличились Петар Станич (пенальти) и Эрик Байле. Лудогорец оформил оба мяча в первом тайме, обеспечив комфортный гандикап до перерыва.
Во второй 45-минутке забить удалось только хавбеку хозяев Лассе Йонсену, который сократил отставание. Мальме так и не удалось отыграть еще и второй мяч.
И Мальме, и Лудогорец являются чемпионами своих внутренних первенств в прошлом сезоне.
Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября
Мальме (Шотландия) – Лудогорец (Болгария) – 1:2
Голы: Йонсен, 78 – Станич, 8 (пен.), Байле, 23
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший чемпион мира – об Александре Усике
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/26