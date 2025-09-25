ВИДЕО. Матч чемпионов Швеции и Болгарии в Лиге Европы обернулся сенсацией

Болгарский Лудогорец на выезде неожиданно нанес поражение шведской команде Мальте в первом туре Лиги Европы 2025/26.

Лудогорец победил со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе Эледа в Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Петар Станич (пенальти) и Эрик Байле. Лудогорец оформил оба мяча в первом тайме, обеспечив комфортный гандикап до перерыва.

Во второй 45-минутке забить удалось только хавбеку хозяев Лассе Йонсену, который сократил отставание. Мальме так и не удалось отыграть еще и второй мяч.

И Мальме, и Лудогорец являются чемпионами своих внутренних первенств в прошлом сезоне.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Мальме (Шотландия) – Лудогорец (Болгария) – 1:2

Голы: Йонсен, 78 – Станич, 8 (пен.), Байле, 23

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine