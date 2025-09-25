Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Матч чемпионов Швеции и Болгарии в Лиге Европы обернулся сенсацией
Лига Европы
Мальмё
24.09.2025 22:00 – FT 1 : 2
Лудогорец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
ВИДЕО. Матч чемпионов Швеции и Болгарии в Лиге Европы обернулся сенсацией

Лудогорец на выезде сенсационно одолел Мальме со счетом 2:1 в первом туре еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Болгарский Лудогорец на выезде неожиданно нанес поражение шведской команде Мальте в первом туре Лиги Европы 2025/26.

Лудогорец победил со счетом 2:1. Встреча состоялась на стадионе Эледа в Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за гостей отличились Петар Станич (пенальти) и Эрик Байле. Лудогорец оформил оба мяча в первом тайме, обеспечив комфортный гандикап до перерыва.

Во второй 45-минутке забить удалось только хавбеку хозяев Лассе Йонсену, который сократил отставание. Мальме так и не удалось отыграть еще и второй мяч.

И Мальме, и Лудогорец являются чемпионами своих внутренних первенств в прошлом сезоне.

Лига Европы 2025/26. 1-й тур, 24 сентября

Мальме (Шотландия) – Лудогорец (Болгария) – 1:2

Голы: Йонсен, 78 – Станич, 8 (пен.), Байле, 23

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Лассе Йонсен (Мальмё), асcист Таха Али.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Биле (Лудогорец).
8’
ГОЛ ! С пенальти забил Петар Станич (Лудогорец).
По теме:
Дубль и ассист Месси, гол Суареса. Интер Майами разбил Нью-Йорк в матче MLS
ВИДЕО. Голы Арнаутовича и Ихеаначо. Селтик не сумел одолеть Црвену Звезду
Дело было не в Моуриньо? Фенербахче проиграл Динамо Загреб на старте ЛЕ
Лудогорец Мальме видео голов и обзор Лига Европы пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
