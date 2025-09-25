На фоне споров о том, должно ли Израиль продолжать выступать на международной футбольной арене, УЕФА на следующей неделе должно принять решение о возможном отстранении национальной сборной Израиля. Большинство членов исполнительного комитета УЕФА выступают за запрет играть команде Израиля.

По состоянию на сентябрь 2025 года россия является единственной страной, которая имеет запрет на участие в крупных международных турнирах. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона призвал организаторов соревнований лишить Израиль права участвовать в чемпионате мира 2026.

Эрик Кантона: «Я играл за Францию и Манчестер Юнайтед. Я знаю, что международный футбол – это больше, чем спорт: это культура, это политика, это мягкая сила. Израиль следует отстранить от поездки в Северную Америку следующим летом. Тем способом, каким страна представляет себя на мировой арене, настало время отстранить Израиль от этого привилегия. Через 4 дня после того, как россия начала войну против Украины, ФИФА и УЕФА отстранили рф. Мы уже на 716-м дне того, что Amnesty International назвала геноцидом, и в то же время Израилю до сих пор позволяют участвовать».

Недавно комиссия ООН призвала ФИФА и УЕФА отстранить Израиль после того, как их следственная комиссия пришла к выводу, что Израиль совершает геноцид в Газе. И теперь в УЕФА должны принять решение о возможном отстранении Израиля.

По данным источников, УЕФА планирует вынести окончательное решение на следующей неделе, причем значительная часть советников выступает за отстранение, а не за то, чтобы позволить им играть на большой международной арене следующим летом, если они выйдут из группы I, где сейчас идут третьими после пяти матчей. В отчете подчеркивается, что сторонники отстранения указывают на то, что россия с 2022 года, после вторжения в Украину, имеет запрет на выступления в Европе.

В последнее время сообщалось, что правительство Испании рассматривало возможность снять национальную команду под руководством Луиса де ла Фуэнте, которая является среди фаворитов соревнований, с чемпионата мира 2026 года, если Израилю и дальше будут позволять играть рядом с сильнейшими сборными мира.

На данный момент Израиль, который стремится попасть на 24-й чемпионат мира, отстает на 6 очков от лидера группы I Норвегии и имеет одинаковое количество баллов с Италией, которая недавно обыграла их со счетом 5:4. Сборной Израиля осталось провести три квалификационных матча.