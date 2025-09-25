Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАНТОНА: «УЕФА забанил рф уже через 4 дня. А здесь геноцид длится 716 дней»
Чемпионат мира
25 сентября 2025, 18:49 | Обновлено 25 сентября 2025, 18:57
939
2

КАНТОНА: «УЕФА забанил рф уже через 4 дня. А здесь геноцид длится 716 дней»

В УЕФА могут принять решение по Израилю уже на следующей неделе

25 сентября 2025, 18:49 | Обновлено 25 сентября 2025, 18:57
939
2 Comments
КАНТОНА: «УЕФА забанил рф уже через 4 дня. А здесь геноцид длится 716 дней»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Кантона

На фоне споров о том, должно ли Израиль продолжать выступать на международной футбольной арене, УЕФА на следующей неделе должно принять решение о возможном отстранении национальной сборной Израиля. Большинство членов исполнительного комитета УЕФА выступают за запрет играть команде Израиля.

По состоянию на сентябрь 2025 года россия является единственной страной, которая имеет запрет на участие в крупных международных турнирах. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона призвал организаторов соревнований лишить Израиль права участвовать в чемпионате мира 2026.

Эрик Кантона: «Я играл за Францию и Манчестер Юнайтед. Я знаю, что международный футбол – это больше, чем спорт: это культура, это политика, это мягкая сила. Израиль следует отстранить от поездки в Северную Америку следующим летом. Тем способом, каким страна представляет себя на мировой арене, настало время отстранить Израиль от этого привилегия. Через 4 дня после того, как россия начала войну против Украины, ФИФА и УЕФА отстранили рф. Мы уже на 716-м дне того, что Amnesty International назвала геноцидом, и в то же время Израилю до сих пор позволяют участвовать».

Недавно комиссия ООН призвала ФИФА и УЕФА отстранить Израиль после того, как их следственная комиссия пришла к выводу, что Израиль совершает геноцид в Газе. И теперь в УЕФА должны принять решение о возможном отстранении Израиля.

По данным источников, УЕФА планирует вынести окончательное решение на следующей неделе, причем значительная часть советников выступает за отстранение, а не за то, чтобы позволить им играть на большой международной арене следующим летом, если они выйдут из группы I, где сейчас идут третьими после пяти матчей. В отчете подчеркивается, что сторонники отстранения указывают на то, что россия с 2022 года, после вторжения в Украину, имеет запрет на выступления в Европе.

В последнее время сообщалось, что правительство Испании рассматривало возможность снять национальную команду под руководством Луиса де ла Фуэнте, которая является среди фаворитов соревнований, с чемпионата мира 2026 года, если Израилю и дальше будут позволять играть рядом с сильнейшими сборными мира.

На данный момент Израиль, который стремится попасть на 24-й чемпионат мира, отстает на 6 очков от лидера группы I Норвегии и имеет одинаковое количество баллов с Италией, которая недавно обыграла их со счетом 5:4. Сборной Израиля осталось провести три квалификационных матча.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Орел, ягуар и лось. FIFA представила талисманов ЧМ-2026
Фуркад впервые отреагировал на решение МОК по перераспределению медалей
Эрик Кантона Израиль УЕФА Палестина дисквалификация дисквалификация россии ЧМ-2026 по футболу сборная Израиля по футболу
Николай Степанов Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25 сентября 2025, 06:05 9
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала

В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги

Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Футбол | 25 сентября 2025, 08:19 12
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба

Федерико Вальверде считает, что это пойдет на пользу Андрею

Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Футбол | 25.09.2025, 19:15
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Украинское дерби. Стали известны стартовые составы на матч Дженоа – Эмполи
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Футбол | 25.09.2025, 14:28
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25.09.2025, 13:55
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
Кантона схоже що в політику зібрався, але не завадило б підівчити матчастину - рф відсторонили як агресора, Ізраїль не здійснив акту агресії. 
Доречі, коли рашка рівняла Алеппо з землею то Кантона мовчав, коли Грозний нищила - також мовчав, то може краще і тепер промовчати
а щодо ЧС-2026, то Ізраілю і так навряд чи вдасться вийти
Ответить
+1
Shturmgewehr
Коли краще жувати, а не говорити...
Ответить
+1
Популярные новости
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
23.09.2025, 22:03 2
Футбол
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
Григорчук назвал команду-открытие старта УПЛ: «Это серьезная сила»
23.09.2025, 20:49
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 5
Бокс
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 19
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 197
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем