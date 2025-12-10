Капитан Фиорентины: «Завтра есть отличная возможность немного подняться»
Лука Раньери – о матче Лиги конференций с «Динамо»
Центральный защитник и капитан «Фиорентины» Лука Раньери поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в пятом туре Лиги конференций.
«Мы все осознаем момент, в котором находимся, для нас всех закончились оправдания, нужно начинать играть с отвагой и характером. Команда способна на это, нам нужно изменить все.
К счастью, завтра есть отличная возможность немного подняться, особенно морально. Коллектив верит, ему больно из-за ситуации, в которой мы оказались. Нам тяжело даже спать, нам очень жаль, но я уверен, что это однажды поможет нам снова обрести улыбку».
Матч пятого тура Лиги конференций между «Динамо» и «Фиорентиной» состоится во Флоренции 11 декабря в 19:45 по киевскому времени.
Ранее Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов перед матчем основного этапа Лиги конференций против «Фиорентины».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 10 декабря и начнется в 22:00 по Киеву
Игорь Костюк определился со своими помощниками к завершению первой части сезона
Питання тільки скільки пропустять на цей раз.