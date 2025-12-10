Капитан Фиорентины: «Завтра есть отличная возможность немного подняться»

Центральный защитник и капитан «Фиорентины» Лука Раньери поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в пятом туре Лиги конференций.

«Мы все осознаем момент, в котором находимся, для нас всех закончились оправдания, нужно начинать играть с отвагой и характером. Команда способна на это, нам нужно изменить все.

К счастью, завтра есть отличная возможность немного подняться, особенно морально. Коллектив верит, ему больно из-за ситуации, в которой мы оказались. Нам тяжело даже спать, нам очень жаль, но я уверен, что это однажды поможет нам снова обрести улыбку».