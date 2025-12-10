Капитан Фиорентины: «Завтра есть отличная возможность немного подняться»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
10 декабря 2025, 19:01
Лука Раньери – о матче Лиги конференций с «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Раньери

Центральный защитник и капитан «Фиорентины» Лука Раньери поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в пятом туре Лиги конференций.

«Мы все осознаем момент, в котором находимся, для нас всех закончились оправдания, нужно начинать играть с отвагой и характером. Команда способна на это, нам нужно изменить все.

К счастью, завтра есть отличная возможность немного подняться, особенно морально. Коллектив верит, ему больно из-за ситуации, в которой мы оказались. Нам тяжело даже спать, нам очень жаль, но я уверен, что это однажды поможет нам снова обрести улыбку».

Матч пятого тура Лиги конференций между «Динамо» и «Фиорентиной» состоится во Флоренции 11 декабря в 19:45 по киевскому времени.

Ранее Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов перед матчем основного этапа Лиги конференций против «Фиорентины».

КОСТЮК – о матче с фиалками, потере игроков и особом госте на поединке
Николай ШАПАРЕНКО о Динамо: «Так бывает, когда все сложно и не выходит»
Шелбурн – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
Комментарии 1
Diesel
то понятно що Динамо знову влетить.
Питання тільки скільки пропустять на цей раз. 
