КОСТЮК – о матче с фиалками, потере игроков и особом госте на поединке

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы представителей СМИ перед матчем 5-го тура основного этапа Лиги конференций против итальянской «Фиорентины».

– На каких игроков вы не рассчитываете из-за травм, а какие, наоборот, вернулись в строй?

– Прежде всего хочу поздравить все футбольное сообщество с праздником Международного дня футбола. Это первое. Что касается травмированных... Наверное, вы следили за нашей командой. С нами не будет Дениса Попова и нашего капитана Виталия Буяльского, но вернулись в общую группу один из лидеров Андрей Ярмоленко и Кристиан Биловар.

– У «Фиорентины» в воскресенье будет определяющий матч против «Вероны» в чемпионате. Надеетесь ли вы на недооценку со стороны «фиалок» в завтрашнем поединке?

– Конечно, мы следили, анализировали игру команды. «Фиорентина» потратила 70 млн евро на приобретение игроков. Также пересматривали матчи, и не скажу, что в тех матчах, в которых «фиалки» уступали, они должны были проигрывать. Во многих из этих поединков они играли с соперниками на равных. Игроки, которые не играют в основном составе и являются игроками ротации, довольно качественные. Это достойная команда и, на мой взгляд, незаслуженно находится на последнем месте в чемпионате.

– Это ваш третий матч в качестве тренера «Динамо». Что вы дали команде после вашего назначения?

– Я человек, который не любит давать обещания. Конечно, наша команда находится не в лучшем состоянии, но я вас уверяю, что завтра на поле не будет равнодушных в нашей команде.

– «Динамо» – команда с большой историей, известная во всей Европе. Какими вы видите дальнейшие перспективы команды в Лиге конференций? Ведь «Фиорентина» также с богатой историей и много лет успешно выступает именно в Лиге конференций...

– Конечно, у нас было много неудач, но то, что было, остается позади. Все, что зависит от нас, будем стараться делать, выходить на каждый матч и достигать максимального результата. То, что мы можем на сегодняшний день делать – мы будем делать. Конечно, итальянцы славятся своей тактикой, своим умением хорошо переходить из атаки в оборону и обратно. «Фиорентина» – тактически грамотная команда, но предстоящая игра все покажет. Конечно, у нас еще остаются шансы пройти в весеннюю стадию еврокубка, поэтому будем делать все возможное.

– Вы хорошо изучали «Фиорентину», смотрели матчи. Но, как вы думаете, сможете ли вы вернуться в Киев с победой?

– Конечно, я уже говорил, что игра покажет. Мы готовились, «Фиорентина» – хорошая команда. Мы примерно находимся в одном положении – по объективным или субъективным причинам мы находимся не на своем месте, они – на последнем. У нас много потерянных очков, поэтому будет интересная игра. Раньше говорили, что, возможно, «Фиорентина» выставит второй состав, готовясь к поединку против «Вероны»... Я не буду ничего говорить, и уверен в том, что те игроки, которые завтра выйдут на поле – хоть стартовый состав, хоть запасные – они будут не хуже. Мы же хотим привезти домой победу.

– Что для вас значит быть здесь сегодня и завтра не только с точки зрения футбола? Чувствуете ли вы ответственность за украинский народ, какое для него значение имеет их поддержка?

– Задавали вопрос Николаю по поводу логистики. Я соглашусь, что, конечно, трудно, но мы добираемся. При этом мы не жалуемся, ведь нашим Воинам сейчас еще сложнее. Сегодня общество поддерживает нас, военные поддерживают также нас – и мы играем не только за себя, но и за них. Сегодня к нам уже приходила украинский консул Оксана Калатейчук и сказала, что люди собираются прийти на стадион и болеть за «Динамо». Для нас это символично и ответственно. Как я сказал, равнодушными завтра на поле мы точно не будем.