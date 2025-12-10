Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клубы Саудовской Аравии готовы забрать Салаха. Есть только одна помеха
Англия
10 декабря 2025, 17:36 | Обновлено 10 декабря 2025, 17:39
Клубы Саудовской Аравии готовы забрать Салаха. Есть только одна помеха

Ждут, когда Салах сам скажет об этом

Клубы Саудовской Аравии готовы забрать Салаха. Есть только одна помеха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

По информации Sky Sports, клубы Саудовской Аравии готовы подписать Мохамеда Салаха уже в январе, однако больше не будут просто так тратить усилия на переговоры с Ливерпулем.

Сообщается, что Аль-Хиляль и Аль-Иттихад хотели бы оформить трансфер, но только после того, как сам форвард четко скажет, что покидает чемпиона Англии.

Ранее клубы уже пытались подписать египтянина и даже вели переговоры с Красными, но затем почувствовали, что Салах просто их использовал, чтобы получить более выгодные условия по новому контракту с Ливерпулем.

Теперь представители чемпионата Саудовской Аравии хотят услышать четкое согласие от игрока, а уже потом оформлять трансфер.

Деньги для трансфера и контракта проблемой не будут, однако клубы не готовы снова попасть в ситуацию, где Мохамед просто уладит ситуацию и останется в Ливерпуле.

Нынешний договор футболиста истекает летом 2027 года.

Мохамед Салах Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
