Клубы Саудовской Аравии готовы забрать Салаха. Есть только одна помеха

По информации Sky Sports, клубы Саудовской Аравии готовы подписать Мохамеда Салаха уже в январе, однако больше не будут просто так тратить усилия на переговоры с Ливерпулем.

Сообщается, что Аль-Хиляль и Аль-Иттихад хотели бы оформить трансфер, но только после того, как сам форвард четко скажет, что покидает чемпиона Англии.

Ранее клубы уже пытались подписать египтянина и даже вели переговоры с Красными, но затем почувствовали, что Салах просто их использовал, чтобы получить более выгодные условия по новому контракту с Ливерпулем.

Теперь представители чемпионата Саудовской Аравии хотят услышать четкое согласие от игрока, а уже потом оформлять трансфер.

Деньги для трансфера и контракта проблемой не будут, однако клубы не готовы снова попасть в ситуацию, где Мохамед просто уладит ситуацию и останется в Ливерпуле.

Нынешний договор футболиста истекает летом 2027 года.