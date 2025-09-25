Ребров в Панатинаикосе: наилучший вариант для всех?

16 сентября греческий «Панатинаикос», который в третьем раунде квалификации Лиги Европы неожиданно для многих прошел «Шахтер» (0:0, 0:0, 4:3 – по пенальти), отправил в отставку португальца Руя Виторию, оставшись без главного тренера. Казалось бы, обыденная новость, которая ничего особо интересного большинству отечественных футбольных болельщиков не предвещает. Но… Спустя несколько дней ситуация развернулась в очень и очень любопытном для украинцев направлении.

По информации ведущих греческих спортивных СМИ, руководство «Панатинаикоса» в лице 49-летнего технического директора клуба Янниса Пападимитриу проявляет серьезную заинтересованность в услугах 51-летнего Сергея Реброва, занимающего в настоящий момент должность главного тренера сборной Украины. Якобы сам наставник «сине-желтых» уже дал принципиальное согласие на переезд в Грецию, однако факт наличия контрактных обязательств с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) пока является проблемой и не дает «Панатинаикосу» в кратчайшие сроки объявить о назначении Реброва.

Как будет развиваться эта ситуация, очевидно, покажут ближайшие дни и недели, однако чисто гипотетически все выглядит так, что отъезд Реброва в Грецию стал бы наилучшим вариантом для всех. Давайте попробуем проанализировать, почему это так…

Интересы Панатинаикоса

Обыграв «Шахтер», а затем и турецкий «Самсунспор», «Панатинаикос» сумел квалифицироваться в основной этап Лиги Европы-2025/26. Казалось бы, вполне неплохое достижение для 20-кратного чемпиона Греции, который в 1971 году даже играл в финале Кубка европейских чемпионов (прародителя нынешней Лиги чемпионов). Но это лишь на первый взгляд…

На самом деле, «клеверные» завалили старт сезона в греческой Суперлиге – чемпионате, который в последний раз по состоянию на текущий момент выигрывали уже достаточно давно как для местного гранда – аж по итогам сезона-2009/10. Поединок первого тура для «Панатинаикоса» был перенесен, а вот во втором и третьем команда тогда еще Руя Витории потеряла очки против скромных «Левадиакоса» (1:1) и «Кифисии» (2:3). По этой причине руководство клуба и выставило обоснованные претензии португальцу, с которым был разорван контракт.

Несмотря на проход в основную сетку Лиги Европы, для «Панатинаикоса» остается очень важным качество выступлений в национальном первенстве. Неспособность взять ни единого «золота» за последние пятнадцать лет выступила большим пятном на репутации греческого гранда, и в клубе очень хотят как можно скорее вновь отпраздновать чемпионство.

Важно отмечать, что в последние годы у руководства «Панатинаикоса» всегда прослеживалась слабость к назначению иностранных тренеров с именем. Причем специалистов не из стран с общепризнанным высоким уровнем квалификации, как, допустим, Германия, Испания, Англия или Италия, а из, если так можно выразиться, «ближайшего резерва».

В частности, за последние пять лет «Панатинаикос» сотрудничал с румыном Ласло Белени, сербом Иваном Йовановичем, турком Фатихом Теримом, португальцем Руем Виторией. А чуть раньше, в 2015-2016 годах, «клеверным» даже удавалось заманить к себе итальянца Андреа Страмаччони, который на тот момент считался молодым и невероятно перспективным, но как раз где-то после переезда в Грецию и начавшим терять эту особенную ауру.

Неудивительно, почему в этом аспекте «Панатинаикосу» интересен Ребров. Для афинян наставник сборной Украины – это маститый специалист с большим опытом и умением приводить клубные команды к чемпионствам, что Сергей доказал ранее с «Динамо», «Ференцварошем» и «Аль-Айном». А главное – Реброва вполне реально зазвать в Грецию, ведь это приблизительно тот уровень, на котором коуч ранее работал и не ощутит ни малейших проблем с необходимостью идти на понижение амбиций.

По слухам, боссы «клеверных» сделали коучу сборной Украины предложение о сотрудничестве со значительно лучшими личными условиями финансового характера, нежели Ребров имеет по договору с УАФ. Зная настырность этого клуба и умение договариваться, не стоит исключать, что Сергей в обозримом будущем все-таки переберется в Грецию. Тем более, что пока пост «временщика» неплохо в очередной раз на себя взял 50-летний Христос Контис, под руководством которого «клеверные» уже успели взять ничью в поединке чемпионата против злейших оппонентов из «Олимпиакоса» (1:1).

Интересы Реброва

Для самого Реброва, кажется, наступает оптимальный вариант, чтобы сменить обстановку. Когда Сергей возвращался работать в Украину летом 2023-го, его воспринимали едва ли не как «мессию», способного вернуть наш многострадальный футбол на более-менее высокий уровень. Ожидания были вполне обоснованными, учитывая хорошие результаты работы Реброва за рубежом, но…

В реальности сборная Украины под руководством тренерского штаба с Ребровым во главе не показала ничего, чем можно было бы гордиться. Наоборот, в последнее время «сине-желтые», складывается такое впечатление, исключительно деградируют, а критика на главного тренера льется уже даже не рекой, а каким-то всеобъемлющим океанским потоком.

Сам Ребров, по данным осведомленных инсайдеров, большую часть времени проводит в Испании, где находится его дом, а в Украину наставник приезжает только по необходимости решать некоторые вопросы. В своего рода командировки. Да, в целом такая разъездная жизнь не слишком-то и мешает Сергею иметь полную картину об уровне большинства кандидатов в национальную сборную, выступающих в командах УПЛ, но… Во времена войны чувства у людей, что логично, обостряются до предела, из-за чего, да еще и на фоне отсутствия результатов, все больше претензий к Реброву еще и по поводу его жизни где-то на чужбине…

Самому Реброву, очевидно, очень важно чувствовать себя в тотальном комфорте. Для этого он делает все, чтобы удовлетворить интересы семьи, и возможность постоянно жить в теплых и солнечных Афинах видится для нынешнего наставника «сине-желтых» куда более интересным вариантом, нежели эпизодические «вылазки» в Украину. Более того, Греция в футбольном плане это все-таки не ОАЭ или Саудовская Аравия, и в случае успехов здесь все еще можно будет рассчитывать на дальнейшее продвижение куда-то в сторону топ-лиг. Например, испанской Ла Лиги, клубы которой нередко берут себе наставников, проявивших себя в греческой Суперлиге.

В конце концов, Ребров мог бы сделать по-настоящему мужской шаг, и уйти из сборной Украины сейчас – в момент, когда у «сине-желтых» еще есть возможность побороться за поездку на ЧМ-2026. И это точно не было бы слабостью, так как, кажется, все, что мог Сергей на своем нынешнем посту уже действительно сделал и дальше, вероятно, лучше попробовать «оживить» эту команду кому-то другому…

Интересы УАФ и сборной Украины

Давайте изначально оговоримся: хочется верить, что интересы руководства УАФ и интересы сборной Украины непременно сходятся, потому что если иначе, то и говорить не о чем – для чего это все?..

Главным интересом сборной Украины прямо сейчас является, безусловно, путевка на чемпионат мира-2026, финальная часть которого пройдет в США, Канаде и Мексике. Для этого «сине-желтым» нужно решать задачи в группе D, где с Ребровым во главе команда в стартовых двух матчах сумела набрать лишь одно очко против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1).

Очевидно, что ключевой для сборной Украины будет октябрьская спарка, когда в течение нескольких дней нашей команде придется сыграть на выезде против Исландии (10 октября) и в номинально домашнем матче с Азербайджаном (13 октября). В случае поражения от островитян, шансов у «сине-желтых» на второе место (уж будем реалистами – Франция своего не упустит), дающее возможность сыграть в плей-офф, практически не останется, даже в математической плоскости этого вопроса.

Насколько команда под руководством Реброва способна решить ближайшую задачу? Сомнения в этом плане колоссальны, учитывая весь предыдущий опыт этого тренерского штаба с «сине-желтыми»… Поэтому возможность смены наставника выглядит, как минимум «на бумаге», отличным решением. Она, по крайней мере, предоставит национальной команде пресловутый «глоток свежего воздуха» и хоть какие-то новые идеи, способные хотя бы в кратковременной перспективе позитивно повлиять на настроение и состояние футболистов. Не даром говорят, что смена главного тренера сама по себе часто оказывает позитивное воздействие на команду, даже если этот наставник по своему уровню не превосходит предшественника – вспомните хотя бы кейс Марино Пушича с «Шахтером», являющийся прекрасным примером для данного случая. На старте с боснийцем во главе «горняки» легко решили ключевые задачи, хотя и имели поначалу проблемы, а вот потом…

Но вернемся к Реброву, интересам сборной и интересам УАФ. С последними, если верить прессе, пока не все так однозначно. Поговаривают, что президент ассоциации Андрей Шевченко не хочет отпускать нынешнего коуча «сине-желтых». Впрочем, не факт, что руководитель отечественного футбола вскоре не передумает, потому как, рассуждая логически, для него подобного рода вмешательство в ситуацию является плохим решением. Судите сами: оставляя Реброва в момент, когда есть возможность отпустить тренера без выплаты неустойки за его увольнение, Шевченко подписывается под верой в способности этого наставника решить главную поставленную перед ним задачу – вывести сборную Украины на ЧМ-2026. И отныне, если Ребров не переедет в «Панатинаикос», а впоследствии не сумеет квалифицироваться с «сине-желтыми» на мундиаль, ответственность за провал будет в равной степени делиться и на коуча, и на президента УАФ, который имел возможность что-то изменить в критический момент, но отказался от нее.

Нужно ли Шевченко брать на себя де-факто ответственность за результаты тренерского штаба Реброва? Вопрос, скорее, риторический. Впрочем, ответ на него, как и на многие остальные, мы все равно вскоре узнаем – до ближайших матчей сборной осталось не так много времени, да и «Панатинаикос» не будет ждать разрешения ситуации с Ребровым месяцами…