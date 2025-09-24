Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас

Слишком много сейчас разговоров о Сергее Реброве. Главного тренера национальной сборной Украины настоятельно «сватают» в «Панатинаикос». Во всяком случае, греческая пресса.

Более того, «осведомленные» источники даже утверждают, что Сергей Станиславович дал свое добро на этот трансфер. И теперь дело за малым – за позицией главы УАФ.

Но в этом малом деле глава УАФ Андрей Шевченко якобы проявил недюжинную принципиальность. Дескать, пока я занимаю сей пост, сборной Украины будет руководить лишь Ребров, который в состоянии сделать все и больше, чтобы наша команда пробилась на чемпионат мира-2026.

На мой субъективный взгляд, Сергей Ребров уже не в том состоянии, чтобы вывести нашу национальную команду на Мундиаль. Ниже я попытаюсь аргументировать свою позицию. И, пользуясь случаем, возьму на себя смелось посоветовать Андрею Николаевичу отпустить Сергея Станиславовича прямо сейчас. Не мешкая ни дня. Ибо именно так оба сумеют сохранить свои лица, порядком подпорченные ретушью банальных будней и просчетов.

УАФ

После двух туров отбора на ЧМ-2026 в активе национальной сборной Украины аж одно очко. В дебютном поединке подопечные Сергея Реброва без шансов уступили действующему вице-чемпиону мира – сборной Франции, а во втором поединке без особых шансов на победу свели вничью матч против сборной Азербайджана.

После матча в Баку расстроенный и нервный наставник «сине-желтых» в который раз отметил сложную кадровую ситуацию в сборной (прежде всего из-за травм), а также поспешил заявить, что в нашей сборной и тренер, и футболисты «работают на максимуме».

А еще Сергей Станиславович заявил, что «мы еще ничего не проиграли, впереди много матчей».

Мне в последнее время очень сложно соглашаться даже в мелочах с нынешним тренером сборной, однако с последней частью вышеупомянутого откровения Реброва позволю себе согласиться. Впереди еще действительно много матчей (целых четыре), и мы действительно «еще никуда не вылетели».

Тем не менее, не могу отказать себе в столь же безапелляционном удовольствии заявить, что все остальное, что говорил и делал в последнее время Сергей Ребров, уже не вызывает ни малейшего доверия. По той простой причине, что кредит этого доверия главный тренер сборной Украины уже исчерпал. На мой субъективный взгляд.

УАФ. Сергей Ребров

Но если говорить объективно, то если бы все делалось, исходя с позиции логики и здравого смысла, Ребров уже бы давно не мучил ни себя, ни футболистов, ни болельщиков на столь ответственной должности. Он более чем заслуживал на отставку после Евро-2024, когда, попав в самую слабую группу турнира, занял со своей командой последнее место.

Но, к моему глубокому сожалению, поступить по-мужски, то есть уйти добровольно, Ребров не сумел. Не смог. Не удосужился. Не захотел. Не знал, что так можно. Его уговорили. Ему угрожали. К нему подселили цыганский табор. Разных причин на самом деле может быть уйма, чтобы объяснить элементарную человеческую слабость.

Наверняка у Реброва найдется ответ на вопрос, почему он не ушел после вылета на групповой стадии Евро-2024, а остался. Но такой вопрос ему сейчас уже никто не задаст. Потому что остыли уже, подзабыли, «двигаемся дальше», «учтем ошибки» и «наша цель – ЧМ-2026».

Но я все равно все то былое помню. И после того, как меня разочаровал Ребров-человек, меня уже никогда не очарует Ребров-тренер.

«Никогда не говорил, что рассматриваю Лигу наций как подготовку к чемпионату мира», - очередная «пенка» Сергея Станиславовича, после которой следовало бы проститься со сборной со второй попытки. Желательно – добровольно. Но какое-там… Чем дальше в лес, тем партизаны действительно толще. А совесть – тоньше. А хамства – больше…

УАФ

И чем больше ломал дров наставник главной команды страны по турнирной сетке «практически товарищеского турнира» под названием Лига наций, тем жестче, как казалось со стороны, он держался за свою работу. И тем злее, упористее он отбивался от назойливых мух. То есть, болельщиков и прессы, по всей видимости, хорошо запомнив девиз одного из своих главных карьерных работодателей: «Собаки лают, караван идет».

Наверняка у Сергея Станиславовича заготовлен ответ и на этот вопрос – относительно Лиги наций, которая нас уже не может спасти в качестве запасного аэродрома, как спасла совсем недавно, когда команда Реброва с боями пробивалась на Евро-2024. Сейчас ему этот вопрос вряд ли зададут, ибо зачем сотрясать пустой воздух? Но через месяц, в середине октября, такой вопрос может быть очень актуальным. Точнее, он может быть уже риторическим.

Так или иначе, после «практически товарищеского турнира», а затем еще одного такого, действительно товарищеского, а оттого совсем и не позорного, Сергей Ребров все равно остался у руля сборной. Оно и неудивительно: ну кто же решится добровольно хлопать дверью, если вместо двери уже давно занавеска. Еще со времен вылета из Евро-2024.

К тому же, в рукаве Реброва оставался неубиенный козырь, несгораемый джокер: отбор на ЧМ-2026. Мол, раньше то все была присказка, детский лепет почти, а вот дальше наступает час для настоящих суровых мужиков.

УАФ

Может, оно и к лучшему, что нет запасного аэродрома. Значит, нет права и на рассюсюкивание. На ошибку то бишь. Будем выходить на Мундиаль либо напрямую, либо со второго места, через сито квалификации.

Но поскольку «маточной» сборной нашей группы является сама Франция, то ничего иного, окромя борьбы за второе место, мы не знаем и не видим. Хотя предшественник Реброва с Францией в статусе чемпиона мира совладал. Но не суть. Второе место, значит, второе. Мы за ценой не постоим.

«Нам удалось создать несколько моментов, но в футболе важно завершать атаки. Когда играешь против такой сильной команды и не реализовываешь моменты, то проигрываешь». Вот «Евангелие от Сергея» после проигранного матча с Францией. О характере, воле, бойцовских качествах, порядке, который бьет класс, там ни слова. Точнее, так: там ни Слова.

Дальше был матч в Баку, после которого в очередной раз Сергей Станиславович остался на своей должности, хотя в разы проще было уйти. Но зачем, если «мы еще никуда не вылетели». Да и хлопать уже вообще нечем: нет даже занавески. Любуйся по самое не хочу.

Повторюсь еще раз: мы правда не вылетели еще. У второй на данный момент Исландии – три очка, у нас – одно. Одно правильное движение – и мы меняемся местами с «викингами».

Только вот я почему-то не верю, что Сергей Ребров во главе нашей сборной сможет выйти победителем следующего поединка, который аккурат будет матчем за второе место – на выезде в Исландии. Не верю я уже этому тренеру, так как он уже давно исчерпал все возможные кредиты.

Я не знаю, почему так. Честно, не знаю. Почему у него ни черта не получается. Поначалу вроде бы и складывалось все хотя бы в фрагменты, хоть целостной, целой картины и раньше не было. Но тогда хотя бы что-то было.

УАФ. Сергей Ребров

Второй тайм на выезде против Северной Македонии, второй тайм номинально дома против Италии, первый тайм номинально дома против Англии, второй тайм против Словакии на Евро. Еще – первый матч – внимание: полностью – против Бельгии в рамках плей-офф Лиги наций. Все. Больше вспомнить нечего. При всем желании.

На этом можно ставить точку. Можно благодарить Сергея Станиславовича за титаническую проделанную работу и желать удачи в дальнейшей карьере, поскольку в нынешней карьере он уже себя давно исчерпал. Он уже не дотягивает до уровня самого себя образца матчей отбора на Евро-2024. Он деградирует. Уже и как тренер.

И если его закадычный друг, а по совместительству глава национальной ассоциации Андрей Шевченко еще верит в то, что национальная сборная Украины таки может попасть на ЧМ-2026, нужно вытащить голову из песка и принять наконец-то решение, которое напрашивается второй год: отправить Реброва подальше от сборной, дав его сменщику самое ценное, что сейчас можно дать: время.

Время, чтобы разобрать завалы. И чтобы не вылететь по-настоящему уже после третьего тура оттуда, где мы почему-то разучились летать.

А сможет ли летать Сергей Станиславович в Афинах – то уже его личное дело. И дело его симпатиков.