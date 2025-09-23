Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины

Греческий «Панатинаикос» продолжает поиски нового главного тренера после того, как предыдущий наставник Руй Витория был уволен из команды.

По информации SDNA, главным претендентом на эту должность является Сергей Ребров, который на данный момент работает со сборной Украины. Президент «Панатинаикоса» считает 51-летнего специалиста идеальным кандидатом, который ранее успешно работал на клубном уровне и сможет улучшить результаты греческой команды.

В Греции намерены подписать соглашение с украинским тренером после завершения отбора на ЧМ-2026, однако в этом вопросе возникли серьезны проблемы. Сообщается, что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отказался отпускать Реброва с национальной сборной.

Бывший нападающий «Милана» и «Челси» подчеркнул, что, пока он находится на посту президента УАФ, он не позволит Реброву уйти со своей должности и сделает все возможное, чтобы «сине-желтая» сборная под руководством 51-летнего тренера успешно прошла отбор и попала на чемпионат мира.

На данный момент Украина занимает третье место в своем квартете, набрав один бал после двух матчей. Подопечные Реброва уступили сборной Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).