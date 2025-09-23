Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины
Греция
23 сентября 2025, 09:15
Шевченко принял важное решение о будущем Реброва в сборной Украины

Президент УАФ категорически отказался отпускать 51-летнего специалиста в «Панатинаикос»

УАФ. Сергей Ребров

Греческий «Панатинаикос» продолжает поиски нового главного тренера после того, как предыдущий наставник Руй Витория был уволен из команды.

По информации SDNA, главным претендентом на эту должность является Сергей Ребров, который на данный момент работает со сборной Украины. Президент «Панатинаикоса» считает 51-летнего специалиста идеальным кандидатом, который ранее успешно работал на клубном уровне и сможет улучшить результаты греческой команды.

В Греции намерены подписать соглашение с украинским тренером после завершения отбора на ЧМ-2026, однако в этом вопросе возникли серьезны проблемы. Сообщается, что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отказался отпускать Реброва с национальной сборной.

Бывший нападающий «Милана» и «Челси» подчеркнул, что, пока он находится на посту президента УАФ, он не позволит Реброву уйти со своей должности и сделает все возможное, чтобы «сине-желтая» сборная под руководством 51-летнего тренера успешно прошла отбор и попала на чемпионат мира.

На данный момент Украина занимает третье место в своем квартете, набрав один бал после двух матчей. Подопечные Реброва уступили сборной Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

Николай Титюк Источник: SDNA
Олег Заворотный
А можно тогда если не займем 2 место в группе отбора, убрать и Шевченко с главы УАФ? 
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Gorlitsa
Погано коли замість голови качан капусти. Хто його туда вибрав?
Ответить
+5
Показать Скрыть 3 ответа
BekXan
Ось це те коли не вистачає мізків.коли просремо все от тоді будемо шмарклі наматувати і руками розводити.
Ответить
+4
kotofej1964
Ну не отпустить он сможет, конечно. Это полностью в его компетенции. А вот дождаться когда под его руководством сборная выйдет на ЧМ - это из разряда мечтаний и хотелок..)
Ответить
+4
Zander
Потужне рішення )))
Ответить
+1
Виктор Алтухов
Два дебила - это сила!
Ответить
+1
serhiy1
А що хтось сумнівався ,що так буде .я ні .)
Ответить
+1
MaximusOne
Пора нашій легенді йти вслід за Павелкои. 
Ответить
+1
Richard Lewis
Дешева вистава 
Ответить
+1
alex.belogubko
Ребров не тянет  лучше не будет 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Ondu
я так понимаю Шевченко тоже хочет убить окончательно любые признаки жизни в сборной. ну чего, видимо ни евро ни чмы нам не светят
Ответить
0
Перець
Зрада , 3 місце за щастя 
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
хана и отбору на че
Ответить
0
