Сенсационный клуб УПЛ готовит трансферы: «Игроков много, переговоры идут»

Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, что атакующий хавбек Проспер Оба может уйти в Шахтер, а клуб работает над подписанием новичков.

«Эмоции после первого круга позитивные. Я благодарен ребятам за работу и отношение к делу за последние 4-5 месяцев. Но нужно работать дальше».

«Трансфер Проспера Оба? Он профессионально относится к своим обязанностям и очень мотивирован».

«Новички? Конечно, мы уже ведем переговоры, и таких игроков много, которых мы хотим увидеть, но пока конкретики нет. Уже ближе к сборам будем знать, кто придет и уйдет из команды», – сказал Пономарев.

ЛНЗ сенсационно является лидером УПЛ после первого круга.