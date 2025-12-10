Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 декабря 2025, 18:35 | Обновлено 10 декабря 2025, 18:53
Сенсационный клуб УПЛ готовит трансферы: «Игроков много, переговоры идут»

Пономарев и ЛНЗ готовы подписывать новичков

ФК ЛНЗ

Тренер ЛНЗ Виталий Пономарев рассказал, что атакующий хавбек Проспер Оба может уйти в Шахтер, а клуб работает над подписанием новичков.

«Эмоции после первого круга позитивные. Я благодарен ребятам за работу и отношение к делу за последние 4-5 месяцев. Но нужно работать дальше».

«Трансфер Проспера Оба? Он профессионально относится к своим обязанностям и очень мотивирован».

«Новички? Конечно, мы уже ведем переговоры, и таких игроков много, которых мы хотим увидеть, но пока конкретики нет. Уже ближе к сборам будем знать, кто придет и уйдет из команды», – сказал Пономарев.

ЛНЗ сенсационно является лидером УПЛ после первого круга.

ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Проспер Оба трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 2
ivankondrat96
Тут головне не переборщити з новачками, як колись було у Дніпрі при Протасові. Були лідерами, а після зимової перерви та приходу легіонерів все роздадналося
Ответить
0
OKs100
ЛНЗ нужно подписать Коноплю, Очеретько и Бондаренко, чтобы ослабить своего конкурента.
Ответить
0
