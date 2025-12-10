Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ницца – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Ницца
11.12.2025 19:45 - : -
Брага
10 декабря 2025, 18:10 | Обновлено 10 декабря 2025, 18:15
Ницца – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Матч начнется 11 декабря в 19:45 по Киеву

Ницца – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
СК Брага

В четверг, 11 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ниццей» и «Брагой». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Ницца

Текущий сезон проходит для команды откровенно плохо. За 15 игр чемпионата Франции клуб набрал всего 17 зачетных пунктов, позволяющих ему находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. От зоны вылета «Ниццу» отделяет 5 очков, а от топ-6 – 7 баллов.

В Лиге Европы французы также отстают. За 5 туров турнира клуб не получил ни одного очка, из-за чего и сейчас занимает последнее, 36 место общей таблицы соревнований. От зоны выхода в плей-офф команду отделяет уже 6 баллов.

Брага

Лучше обстоят дела у «Браги». После 13 туров национального чемпионата коллектив имеет на счету 22 очка, которые позволяют ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От лидера команду отделяет уже 15 баллов, а от 3-го места – 7. В Кубке Португалии «Брага» дошла до 1/8 финала, где сыграет против «Калдаша».

В Лиге Европы португальцы шагают достаточно неплохо. За 5 раундов им удалось завоевать 10 очков, которые сейчас позволяют занимать 7-е место турнирной таблицы. От лидера, «Лиона», Брага отстает на 2 балла.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

  • «Ницца» проиграла в каждом из последних 7 матчей.
  • В предыдущих 7 поединках «Брага» 6 раз не смогла сохранить ворота сухими.
  • «Ницца» пропустила 27 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.8.

Ницца
11 декабря 2025 -
19:45
Брага
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
