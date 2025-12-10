В четверг, 11 декабря, состоится поединок 6-го тура основного этапа Лиги Европы между «Ниццей» и «Брагой». По киевскому времени игра начнется в 19.45.

Ницца

Текущий сезон проходит для команды откровенно плохо. За 15 игр чемпионата Франции клуб набрал всего 17 зачетных пунктов, позволяющих ему находиться на 12-й строчке турнирной таблицы. От зоны вылета «Ниццу» отделяет 5 очков, а от топ-6 – 7 баллов.

В Лиге Европы французы также отстают. За 5 туров турнира клуб не получил ни одного очка, из-за чего и сейчас занимает последнее, 36 место общей таблицы соревнований. От зоны выхода в плей-офф команду отделяет уже 6 баллов.

Брага

Лучше обстоят дела у «Браги». После 13 туров национального чемпионата коллектив имеет на счету 22 очка, которые позволяют ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От лидера команду отделяет уже 15 баллов, а от 3-го места – 7. В Кубке Португалии «Брага» дошла до 1/8 финала, где сыграет против «Калдаша».

В Лиге Европы португальцы шагают достаточно неплохо. За 5 раундов им удалось завоевать 10 очков, которые сейчас позволяют занимать 7-е место турнирной таблицы. От лидера, «Лиона», Брага отстает на 2 балла.

Личные встречи

Клубы еще ни разу не играли между собой в официальных играх.

Интересные факты

«Ницца» проиграла в каждом из последних 7 матчей.

В предыдущих 7 поединках «Брага» 6 раз не смогла сохранить ворота сухими.

«Ницца» пропустила 27 голов в текущем сезоне Лиги 1 – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.8.