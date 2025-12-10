Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  АНРИ – Салаху после скандала: «Рано или поздно ты должен это сделать»
Англия
10 декабря 2025, 17:47
АНРИ – Салаху после скандала: «Рано или поздно ты должен это сделать»

Легенда Арсенала не оценил интервью нападающего Ливерпуля

АНРИ – Салаху после скандала: «Рано или поздно ты должен это сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Легендарный экс-нападающий национальной сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри отреагировал на скандальное интервью египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха:

«У меня были сложности с Венгером, были проблемы с Гвардиолой... Но вы хоть раз слышали, чтобы я говорил об этом публично? Никогда. Я всегда защищал клуб. Надо дождаться, все уладить внутри, и уже потом, если хочешь уйти или что-то сказать, делать это в подходящий момент.

Я понимаю его и разочарование Мохамеда... Забить 38 голов и потом оказаться на скамейке – это больно. Но рано или поздно наступает момент, когда ты должен поставить команду выше себя».

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Арне Слот Тьерри Анри
Дмитрий Вус Источник: CBS Sports
