АНРИ – Салаху после скандала: «Рано или поздно ты должен это сделать»
Легенда Арсенала не оценил интервью нападающего Ливерпуля
Легендарный экс-нападающий национальной сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри отреагировал на скандальное интервью египетского вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха:
«У меня были сложности с Венгером, были проблемы с Гвардиолой... Но вы хоть раз слышали, чтобы я говорил об этом публично? Никогда. Я всегда защищал клуб. Надо дождаться, все уладить внутри, и уже потом, если хочешь уйти или что-то сказать, делать это в подходящий момент.
Я понимаю его и разочарование Мохамеда... Забить 38 голов и потом оказаться на скамейке – это больно. Но рано или поздно наступает момент, когда ты должен поставить команду выше себя».
