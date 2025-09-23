Португалия23 сентября 2025, 10:30 | Обновлено 23 сентября 2025, 11:31
Бенфика – Риу Аве. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию перенесенного матча 1-го тура чемпионата Португалии
23 сентября состоится перенесенный матч первого тура чемпионата Португалии между клубами «Бенфика» и «Риу Аве».
Футбольное противостояние пройдет на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток запланирован на 22:15 по киевскому времени.
Бенфика – Риу Аве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
