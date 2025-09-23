Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бенфика – Риу Аве. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Бенфика
23.09.2025 22:15 - : -
Риу Аве
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
23 сентября 2025, 10:30 | Обновлено 23 сентября 2025, 11:31
32
0

Бенфика – Риу Аве. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию перенесенного матча 1-го тура чемпионата Португалии

Бенфика – Риу Аве. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

23 сентября состоится перенесенный матч первого тура чемпионата Португалии между клубами «Бенфика» и «Риу Аве».

Футбольное противостояние пройдет на арене «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток запланирован на 22:15 по киевскому времени.

Бенфика – Риу Аве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Риу Аве
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве Георгий Судаков смотреть онлайн Анатолий Трубин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
