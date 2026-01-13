Италия13 января 2026, 16:34 |
827
1
Известны цифры. Титулованный клуб подготовил предложение о переходе Довбика
Украинского форварда «Ромы» хочет подписать «Фенербахче»
13 января 2026, 16:34 |
827
Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик уже зимой может стать игроком «Фенербахче», сообщает турецкий журналист Эрсан Сердал.
По информации источника, стамбульский клуб уже подготовил предложение по трансферу 28-летнего нападающего римлян в размере 16 млн евро – 12 млн евро фиксированной суммой и еще 4 млн евро в виде бонусов.
Сама Рома хочет получить за украинца не менее 22 млн евро. Отмечается, что Артем открыт для перехода в состояние 19-кратного чемпиона Турции.
Ранее в Италии рассказали, что ждет Довбика.
"Відомий", "титулований", "десятиразовий чемпіон".... цей "автор" описує так турецькі клуби а для мене вони- перша ліга!
