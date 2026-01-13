Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны цифры. Титулованный клуб подготовил предложение о переходе Довбика
Италия
13 января 2026, 16:34 |
827
1

Известны цифры. Титулованный клуб подготовил предложение о переходе Довбика

Украинского форварда «Ромы» хочет подписать «Фенербахче»

13 января 2026, 16:34 |
827
1 Comments
Известны цифры. Титулованный клуб подготовил предложение о переходе Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик уже зимой может стать игроком «Фенербахче», сообщает турецкий журналист Эрсан Сердал.

По информации источника, стамбульский клуб уже подготовил предложение по трансферу 28-летнего нападающего римлян в размере 16 млн евро – 12 млн евро фиксированной суммой и еще 4 млн евро в виде бонусов.

Сама Рома хочет получить за украинца не менее 22 млн евро. Отмечается, что Артем открыт для перехода в состояние 19-кратного чемпиона Турции.

Ранее в Италии рассказали, что ждет Довбика.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали еще одного игрока Руха
Бразильский клуб начал переговоры с игроком, который принадлежит Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило из команды Гуцуляка и Чоботенко
чемпионат Турции по футболу Фенербахче Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Оба украинца проявили характер и остаются непобедимыми
Другие виды | 13 января 2026, 13:55 3
Hatsu Basho. Оба украинца проявили характер и остаются непобедимыми
Hatsu Basho. Оба украинца проявили характер и остаются непобедимыми

Явгусишин и Соколовский входят в восьмерку лидеров

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:18 84
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо

Королевский клуб простился с главным тренером

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13.01.2026, 07:45
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Футбол | 13.01.2026, 15:11
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Футбол | 13.01.2026, 00:07
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
"Відомий", "титулований", "десятиразовий чемпіон".... цей "автор" описує так турецькі клуби   а для мене вони- перша ліга!
Ответить
0
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00
Бокс
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 2
Теннис
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем