Известны цифры. Титулованный клуб подготовил предложение о переходе Довбика

Украинский форвард «Ромы» Артем Довбик уже зимой может стать игроком «Фенербахче», сообщает турецкий журналист Эрсан Сердал.

По информации источника, стамбульский клуб уже подготовил предложение по трансферу 28-летнего нападающего римлян в размере 16 млн евро – 12 млн евро фиксированной суммой и еще 4 млн евро в виде бонусов.

Сама Рома хочет получить за украинца не менее 22 млн евро. Отмечается, что Артем открыт для перехода в состояние 19-кратного чемпиона Турции.

Ранее в Италии рассказали, что ждет Довбика.