Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арбелоа впервые прокомментировал назначение на должность тренера Реала
Испания
13 января 2026, 15:55 |
302
1

Арбелоа впервые прокомментировал назначение на должность тренера Реала

Новый главный тренер королевского клуба осуществил свою мечту

13 января 2026, 15:55 |
302
1 Comments
Арбелоа впервые прокомментировал назначение на должность тренера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Новый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа впервые прокомментировал свое назначение на эту должность:

«Это осуществление мечты. Я осознаю свою ответственность. Я отношусь к этому с большим волнением.

У нас замечательная команда с ребятами, готовыми на все. Не забываем, что есть игроки с шестью победами в Лиге чемпионов. Кажется, об этом быстро забывают.

Я постоянный или временный менеджер? Я здесь уже 20 лет и останусь столько, сколько пожелает «Реал Мадрид». Это мой дом».

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.

По теме:
Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров
Лучшие свободные тренеры на рынке – пора кому-то усилиться?
Хаби Алонсо является фаворитом, чтобы возглавить именитый английский клуб
Альваро Арбелоа чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Теннис | 12 января 2026, 23:23 0
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде

11 января Элина переиграла Ван Синьюй в финале соревнований в Новой Зеландии

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:18 84
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо

Королевский клуб простился с главным тренером

Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Футбол | 13.01.2026, 15:25
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Теннис | 13.01.2026, 04:27
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Аталанта выиграла конкуренцию у Ромы и Наполи за нападающего сборной Италии
Футбол | 13.01.2026, 12:28
Аталанта выиграла конкуренцию у Ромы и Наполи за нападающего сборной Италии
Аталанта выиграла конкуренцию у Ромы и Наполи за нападающего сборной Италии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Ясно, що Арбелоа в тимчасовий тренер основної команди. Але це може дати йому поштовх в подальшій кар'єрі. звісно, якщо він не захоче знову повертатись до роботи з другою командою
Ответить
0
Популярные новости
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
12.01.2026, 00:13 1
Бокс
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00
Бокс
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 7
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем