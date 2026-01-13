Арбелоа впервые прокомментировал назначение на должность тренера Реала
Новый главный тренер королевского клуба осуществил свою мечту
Новый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа впервые прокомментировал свое назначение на эту должность:
«Это осуществление мечты. Я осознаю свою ответственность. Я отношусь к этому с большим волнением.
У нас замечательная команда с ребятами, готовыми на все. Не забываем, что есть игроки с шестью победами в Лиге чемпионов. Кажется, об этом быстро забывают.
Я постоянный или временный менеджер? Я здесь уже 20 лет и останусь столько, сколько пожелает «Реал Мадрид». Это мой дом».
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 45 очков в 19 матчах чемпионата Испании.
