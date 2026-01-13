Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 января 2026, 15:45 | Обновлено 13 января 2026, 15:59
13 января в 22:00 пройдет поединок 1/2 финала кубкового турнира

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка английской лиги Ньюкасл – Ман Сити
Коллаж Sport.ua

13 января в 22:00 состоится поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Эдди Хау и Пеп Гвардиола рассчитывают на выход в финал Кубка лиги

В другом полуфинале 14 января сыграют Челси и Арсенал.

Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка английской лиги Ньюкасл – Ман Сити

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.

Ньюкасл – Манчестер Сити
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Ньюкасл Манчестер Сити Кубок английской лиги по футболу
