13 января в 22:00 состоится поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Эдди Хау и Пеп Гвардиола рассчитывают на выход в финал Кубка лиги

В другом полуфинале 14 января сыграют Челси и Арсенал.

Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли

Где смотреть онлайн полуфинал Кубка английской лиги Ньюкасл – Ман Сити

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.