Где смотреть онлайн полуфинал Кубка английской лиги Ньюкасл – Ман Сити
13 января в 22:00 пройдет поединок 1/2 финала кубкового турнира
13 января в 22:00 состоится поединок 1/2 финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл принимает Манчестер Сити на домашней арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле.
Эдди Хау и Пеп Гвардиола рассчитывают на выход в финал Кубка лиги
В другом полуфинале 14 января сыграют Челси и Арсенал.
Финальный матч турнира запланирован на 22 марта в Лондоне на стадионе Уэмбли
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports.
