Капитан Динамо: «Наш первый сбор вместе. Ожидания хорошие»

Хавбек и капитан Динамо Виталий Буяльский оценил подготовку ко второй части сезона, которая пройдет с новым тренером Игорем Костюком.

– Конечно, я скучал по работе, футболу, ведь пропустил много времени из-за травмы и не мог тренироваться. Поэтому очень рад, что мы вышли из отпуска, начнем набирать форму и готовиться ко второй части сезона.

– Из-за холода тренировка будет проходить в зале? Является ли морозная погода, установившаяся в Киеве в последние недели, препятствием для подготовки?

– Помню, раньше были зимы с морозом, но без снега, потому мы могли тренироваться. На базе Динамо включали подогрев поля – и все было нормально. А с таким обилием снега, как сейчас, мы еще не сталкивались, поэтому будем работать только в зале.

– Впереди – сборы, меняются ли у игроков предпочтения и цели на этот период с каждым годом?

– Чем опытнее становишься, лучше понимаешь свой организм и что тебе нужно, чтобы хорошо провести вторую часть чемпионата: как нужно тренироваться, где сделать больше беговой работы, в каких компонентах добавить.

– Будущий сбор пройдет под руководством нового главного тренера и тренерского штаба, каковы ваши личные ожидания от него?

– Хорошие ожидания, это будет наш первый сбор вместе. Главное, чтобы не было травм.