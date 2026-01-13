Стало известно, собирается ли Фенербахче подписывать Довбика
Контактов по поводу трансфера украинца не было
Турецкий инсайдер Ягиз Сабунджуоглу прокомментировал слухи о интересе «Фенербахче» к украинскому нападающему «Ромы» Артему Довбику.
По информации источника, представители турецкого клуба не контактировали с «волками» по поводу 28-летнего футболиста.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что трансфер Довбика может не состояться.
