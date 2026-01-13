Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, собирается ли Фенербахче подписывать Довбика
Турция
13 января 2026, 17:06 | Обновлено 13 января 2026, 17:07
321
0

Стало известно, собирается ли Фенербахче подписывать Довбика

Контактов по поводу трансфера украинца не было

321
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Турецкий инсайдер Ягиз Сабунджуоглу прокомментировал слухи о интересе «Фенербахче» к украинскому нападающему «Ромы» Артему Довбику.

По информации источника, представители турецкого клуба не контактировали с «волками» по поводу 28-летнего футболиста.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 16 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что трансфер Довбика может не состояться.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали еще одного игрока Руха
Бразильский клуб начал переговоры с игроком, который принадлежит Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило из команды Гуцуляка и Чоботенко
Артем Довбик Рома Рим Фенербахче трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
