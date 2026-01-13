Динамо официально объявило о продлении контракта с игроком
Правда, его фамилия пока остается в секрете
Киевское «Динамо» заинтриговало болельщиков анонсом продления контракта с одним из игроков команды. Столичный клуб опубликовал загадочное сообщение в своих соцсетях, однако не раскрыл имя футболиста.
В посте «бело-синие» разместили только силуэт игрока, без каких-либо подсказок о его личности. Единственным текстовым элементом стала надпись Reload, что переводится как «перезагрузка».
Ожидается, что в ближайшее время клуб официально раскроет все детали соглашения и представит игрока, с которым решили связать дальнейшее будущее команды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бельгийский вратарь высказался по поводу ухода тренера
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о медийной революции в «Жироне» после прихода украинца