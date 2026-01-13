Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо официально объявило о продлении контракта с игроком
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 16:48
Динамо официально объявило о продлении контракта с игроком

Правда, его фамилия пока остается в секрете

Динамо официально объявило о продлении контракта с игроком
ФК Динамо

Киевское «Динамо» заинтриговало болельщиков анонсом продления контракта с одним из игроков команды. Столичный клуб опубликовал загадочное сообщение в своих соцсетях, однако не раскрыл имя футболиста.

В посте «бело-синие» разместили только силуэт игрока, без каких-либо подсказок о его личности. Единственным текстовым элементом стала надпись Reload, что переводится как «перезагрузка».

Ожидается, что в ближайшее время клуб официально раскроет все детали соглашения и представит игрока, с которым решили связать дальнейшее будущее команды.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 3
MrStepanovM .
їбуча новина!
Test
Кабаєв?
didora
Покращувати треба гру, а не інтриги плести. Хто, на скільки, яка зарплата і т.д. Глядачам потрібна гра а клубу залікові бали за призове місце.
