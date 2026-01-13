Динамо официально объявило о продлении контракта с игроком

Киевское «Динамо» заинтриговало болельщиков анонсом продления контракта с одним из игроков команды. Столичный клуб опубликовал загадочное сообщение в своих соцсетях, однако не раскрыл имя футболиста.

В посте «бело-синие» разместили только силуэт игрока, без каких-либо подсказок о его личности. Единственным текстовым элементом стала надпись Reload, что переводится как «перезагрузка».

Ожидается, что в ближайшее время клуб официально раскроет все детали соглашения и представит игрока, с которым решили связать дальнейшее будущее команды.