Полесье нацелилось на бразильского вингера. От него мечтают избавиться
Житомирский клуб может усилиться Хуаном Альвином Безеррой
Бразильский вингер «Замалека» Хуан Альвина Безерра привлекает внимание «Полесья». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, житомирский клуб намерен подписать 22-летнего футболиста. Египетский клуб, который подписал Безерру летом из «Александрии», мечтает избавиться от игрока, «отбив» деньги за его трансфер. Также Хуаном интересуется один из клубов Мексики.
В текущем сезоне Хуан Альвина Безерра провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Ротань может отправить защитника «Полесья» во вторую команду.
