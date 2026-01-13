Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 16:41 | Обновлено 13 января 2026, 16:42
Полесье нацелилось на бразильского вингера. От него мечтают избавиться

Житомирский клуб может усилиться Хуаном Альвином Безеррой

ФК Александрия. Хуан Альвина Беззера

Бразильский вингер «Замалека» Хуан Альвина Безерра привлекает внимание «Полесья». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, житомирский клуб намерен подписать 22-летнего футболиста. Египетский клуб, который подписал Безерру летом из «Александрии», мечтает избавиться от игрока, «отбив» деньги за его трансфер. Также Хуаном интересуется один из клубов Мексики.

В текущем сезоне Хуан Альвина Безерра провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Ротань может отправить защитника «Полесья» во вторую команду.

Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
