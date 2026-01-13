Полесье нацелилось на бразильского вингера. От него мечтают избавиться

Бразильский вингер «Замалека» Хуан Альвина Безерра привлекает внимание «Полесья». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, житомирский клуб намерен подписать 22-летнего футболиста. Египетский клуб, который подписал Безерру летом из «Александрии», мечтает избавиться от игрока, «отбив» деньги за его трансфер. Также Хуаном интересуется один из клубов Мексики.

В текущем сезоне Хуан Альвина Безерра провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Ротань может отправить защитника «Полесья» во вторую команду.