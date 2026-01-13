Клопп отреагировал на увольнение Алонсо и рассказал, возглавит ли Реал

Именитый немецкий тренер, бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на увольнение Хаби Алонсо, который 12 января покинул королевский клуб.

Он сообщил, что не ведет никаких переговоров со «сливочными» о своем назначении, несмотря на все слухи, которые публиковались в прессе.

Кроме того, немецкий тренер, который в настоящее время занимает должность глобального директора по футболу в Red Bull, подтвердил, что эта ситуация его не касается и он не рассматривает возможность немедленного возвращения к тренерской работе:

«Это не имеет ко мне никакого отношения и никак на меня не влияет. Тренерские должности постоянно меняются, и хорошо наблюдать со стороны, не беспокоясь о том, что это может означать для тебя лично, потому что то, где я сейчас нахожусь, – это правильное место для меня», – сообщил Клопп.

Хаби Алонсо возглавлял «Реал» более семи месяцев – 25 мая 2025 года было официально объявлено о назначении Хаби на должность наставника королевского клуба.

Под руководством Алонсо «Реал» сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых клуб одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.