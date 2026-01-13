Клопп отреагировал на увольнение Алонсо и рассказал, возглавит ли Реал
Немецкий специалист сообщил, что не собирается возвращаться к тренерской работе
Именитый немецкий тренер, бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на увольнение Хаби Алонсо, который 12 января покинул королевский клуб.
Он сообщил, что не ведет никаких переговоров со «сливочными» о своем назначении, несмотря на все слухи, которые публиковались в прессе.
Кроме того, немецкий тренер, который в настоящее время занимает должность глобального директора по футболу в Red Bull, подтвердил, что эта ситуация его не касается и он не рассматривает возможность немедленного возвращения к тренерской работе:
«Это не имеет ко мне никакого отношения и никак на меня не влияет. Тренерские должности постоянно меняются, и хорошо наблюдать со стороны, не беспокоясь о том, что это может означать для тебя лично, потому что то, где я сейчас нахожусь, – это правильное место для меня», – сообщил Клопп.
Хаби Алонсо возглавлял «Реал» более семи месяцев – 25 мая 2025 года было официально объявлено о назначении Хаби на должность наставника королевского клуба.
Под руководством Алонсо «Реал» сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых клуб одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.
