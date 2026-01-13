Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп отреагировал на увольнение Алонсо и рассказал, возглавит ли Реал
Испания
13 января 2026, 16:49 |
1877
1

Клопп отреагировал на увольнение Алонсо и рассказал, возглавит ли Реал

Немецкий специалист сообщил, что не собирается возвращаться к тренерской работе

13 января 2026, 16:49 |
1877
1 Comments
Клопп отреагировал на увольнение Алонсо и рассказал, возглавит ли Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Именитый немецкий тренер, бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на увольнение Хаби Алонсо, который 12 января покинул королевский клуб.

Он сообщил, что не ведет никаких переговоров со «сливочными» о своем назначении, несмотря на все слухи, которые публиковались в прессе.

Кроме того, немецкий тренер, который в настоящее время занимает должность глобального директора по футболу в Red Bull, подтвердил, что эта ситуация его не касается и он не рассматривает возможность немедленного возвращения к тренерской работе:

«Это не имеет ко мне никакого отношения и никак на меня не влияет. Тренерские должности постоянно меняются, и хорошо наблюдать со стороны, не беспокоясь о том, что это может означать для тебя лично, потому что то, где я сейчас нахожусь, – это правильное место для меня», – сообщил Клопп.

Хаби Алонсо возглавлял «Реал» более семи месяцев – 25 мая 2025 года было официально объявлено о назначении Хаби на должность наставника королевского клуба.

Под руководством Алонсо «Реал» сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых клуб одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

По теме:
УАФ определилась с новым главным тренером женской сборной Украины
Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров
Арбелоа впервые прокомментировал назначение на должность тренера Реала
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Хаби Алонсо Юрген Клопп назначение тренера
Николай Тытюк Источник: AS
Оцените материал
(80)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:27 7
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо

Команду принял Альваро Арбелоа

Заре предложили 1,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста
Футбол | 13 января 2026, 15:17 0
Заре предложили 1,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста
Заре предложили 1,5 миллиона евро за трансфер украинского футболиста

В услугах Артема Слесара была заинтересована чешская «Карвина»

ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Футбол | 12.01.2026, 19:18
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13.01.2026, 07:45
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб
Футбол | 13.01.2026, 12:44
Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб
Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
Ну йому комфортно на своїй посаді, навіщо йому псувати нерви в Реалі
Ответить
0
Популярные новости
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 6
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
Мозес ИТАУМА: «Он уже не тот, старый и списанный боксер»
12.01.2026, 09:00
Бокс
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
Динамо выступило с публичным заявлением о вратаре
12.01.2026, 06:55
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
12.01.2026, 20:54 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем