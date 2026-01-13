Президент Кудровки – о причинах прекращения контракта с экс-игроком Шахтера

Президент ФК «Кудровка» Роман Солодаренко эксклюзивно для сайта Sport.ua рассказал о прекращении сотрудничества с опытным полузащитником Андреем Тотовицким.

«С Тотовицким контракт уже расторгли. Я хочу поблагодарить Андрея, он хоть и немного сыграл за «Кудровку», но внес в команду очень многое. Тотовицкий очень порядочный человек, воспитанный, профессионал своего дела.

Когда мы расторгали контракт, я лично его поблагодарил за то, что он сделал для команды. Это человек, который в первой части сезона проделал очень большую работу для «Кудровки», в том числе, для молодежи, в раздевалке, для всего коллектива.

Не было никаких проблем с ним, вопрос только относительно здоровья, поэтому решение о прекращении сотрудничества было принято по взаимному согласию сторон. Это было не решение только клуба, а двух сторон.

Было принято такое решение, ведь старые травмы сказываются и нагрузки будут еще больше, поэтому никто не хотел рисковать. У нас были и остаются теплые отношения между ним и командой, между ним и мной как президентом», – сказал Солодаренко.

На зимний перерыв «Кудровка» ушла на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков. Новичок элитного дивизиона свой первый официальный матч 2026 проведет против луганской «Зари» (базовая дата – 21 февраля).

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Тотовицкий провел шесть матчей за «Кудровку», отличившись одним забитым голом. Длительный период 32-летний хавбек залечивал травму, из-за чего пропустил концовку первой части сезона 2025/26.

Ранее Тотовицкий также выступал за «Шахтер», «Ильичевец», «Зарю», бельгийский «Кортрейк», ФК «Мариуполь», «Десну» и «Колос».