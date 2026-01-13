Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров

Во вторник утром новый тренер Реала Альваро Арбелоа провел первую тренировку во главе команды. Вчера клуб неожиданно уволил Хаби Алонсо и назначил своего бывшего игрока.

Наставник готовит Реал к матчу Кубка Испании против Альбасете без ряда лидеров. Главной потерей остается форвард Килиан Мбаппе, который восстанавливается после травмы колена.

Кроме того, не тренировались Милитао, Рюдигер, Александер-Арнольд и Родриго.

Матч против Альбасете состоится 14 января.