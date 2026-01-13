Испания13 января 2026, 14:01 | Обновлено 13 января 2026, 14:26
1458
2
Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров
Арбелоа не может рассчитывать на Мбаппе и других игроков
13 января 2026, 14:01 | Обновлено 13 января 2026, 14:26
1458
Во вторник утром новый тренер Реала Альваро Арбелоа провел первую тренировку во главе команды. Вчера клуб неожиданно уволил Хаби Алонсо и назначил своего бывшего игрока.
Наставник готовит Реал к матчу Кубка Испании против Альбасете без ряда лидеров. Главной потерей остается форвард Килиан Мбаппе, который восстанавливается после травмы колена.
Кроме того, не тренировались Милитао, Рюдигер, Александер-Арнольд и Родриго.
Матч против Альбасете состоится 14 января.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 января 2026, 19:27 7
Команду принял Альваро Арбелоа
Футбол | 13 января 2026, 05:47 4
Украинский центрбек провел на поле все 90 минут
Футбол | 13.01.2026, 12:27
Футбол | 13.01.2026, 08:59
Футбол | 12.01.2026, 13:17
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Вже скільки було тренерів при Луніні, а Лунін так і залишився - основним лавки Тут він конкурентів усіх переміг
Поки Перес буде намагатись створити Галактікос 3.0 діла не буде. Він гребе в команду гравців не по потребі, а по іменам у футболі. А тренерів, як Дель Боске зараз немає, які могли цих "зірок" приструнити.
Популярные новости
11.01.2026, 23:35
12.01.2026, 00:25 2
11.01.2026, 09:00 1
11.01.2026, 20:05
12.01.2026, 05:30
12.01.2026, 14:06 18
12.01.2026, 06:30 5
13.01.2026, 07:45 6