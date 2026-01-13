Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров
Испания
13 января 2026, 14:01 | Обновлено 13 января 2026, 14:26
1458
2

Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров

Арбелоа не может рассчитывать на Мбаппе и других игроков

13 января 2026, 14:01 | Обновлено 13 января 2026, 14:26
1458
2 Comments
Новый тренер Реала провел первую тренировку. Без многих лидеров
AS. Альваро Арбелоа

Во вторник утром новый тренер Реала Альваро Арбелоа провел первую тренировку во главе команды. Вчера клуб неожиданно уволил Хаби Алонсо и назначил своего бывшего игрока.

Наставник готовит Реал к матчу Кубка Испании против Альбасете без ряда лидеров. Главной потерей остается форвард Килиан Мбаппе, который восстанавливается после травмы колена.

Кроме того, не тренировались Милитао, Рюдигер, Александер-Арнольд и Родриго.

Матч против Альбасете состоится 14 января.

По теме:
«Раздевалка выиграла этот раунд». Реакция фанов на отставку Хаби Алонсо
Депортиво – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка Испании
Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб
Реал Мадрид Альваро Арбелоа Ла Лига Кубок Испании по футболу Килиан Мбаппе
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
Футбол | 12 января 2026, 19:27 7
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо

Команду принял Альваро Арбелоа

Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Футбол | 13 января 2026, 05:47 4
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?
Статистика Забарного в матче Кубка Франции. Очередной провал Ильи?

Украинский центрбек провел на поле все 90 минут

Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Футбол | 13.01.2026, 12:27
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Футболист, которому не доверял Шовковский, поедет на сборы с Динамо
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13.01.2026, 08:59
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Футбол | 12.01.2026, 13:17
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Черноморец подпишет контракт с опытным экс-защитником киевского клуба
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Вже скільки було тренерів при Луніні, а Лунін так і залишився - основним лавки Тут він конкурентів усіх переміг
Ответить
+1
DaVinci
Поки Перес буде намагатись створити Галактікос 3.0 діла не буде. Він гребе в команду гравців не по потребі, а по іменам у футболі. А тренерів, як Дель Боске зараз немає, які могли цих "зірок" приструнити.
Ответить
0
Популярные новости
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
Ребров принял решение об участии Ярмоленко в матчах сборной Украины
12.01.2026, 06:30 5
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем