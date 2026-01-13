Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб
Испания
13 января 2026, 12:44 |
1009
3

Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб

Испанский тренер считал, что футболисты королевского клуба не могут иметь столько власти

13 января 2026, 12:44 |
1009
3 Comments
Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо считал, что клуб не может давать футболистам слишком много власти, так как это разрушает всю иерархию.

Об этом испанский специалист сообщил руководству «сливочных» во время своего увольнения. Одна из главных причин ухода Алонсо – игнорирование тренера и его требований со стороны звездных игроков «Реала».

«Когда Хаби встретился с клубом на встрече, где его уволили, он сказал, что они (руководство – прим) не могут давать игрокам столько власти. Алонсо считает, что невозможно доминировать в раздевалке, если клуб всегда стоит на стороне футболистов», – рассказал источник, приближенный к «Реалу».

44-летний тренер возглавлял «сливочных» более семи месяцев – 25 мая 2025 года было официально объявлено о назначении Хаби на должность наставника королевского клуба.

Под руководством Алонсо «Реал» сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

По теме:
В Ман Юнайтед определились, кто заменит Аморима. Это легенда клуба
ГУТИ: «Я считаю, что именно это стало триггером ухода Хаби Алонсо»
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Хаби Алонсо отставка назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Madrid Universal
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Футбол | 13 января 2026, 07:45 6
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки

Тренер имел плохие отношения с игроками

Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Футбол | 12 января 2026, 12:57 3
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка

Владислав Герич в нынешнем сезоне провел 12 матчей в составе одесского «Черноморца»

Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13.01.2026, 08:59
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Жиронская сотня Цыганкова: Виктор обусловил вектор
Футбол | 13.01.2026, 12:24
Жиронская сотня Цыганкова: Виктор обусловил вектор
Жиронская сотня Цыганкова: Виктор обусловил вектор
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
Бокс | 13.01.2026, 05:22
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Liverpool777
Після цього ні один нормальний тренер туди не піде працювати.
Ответить
-1
Serhii P.
Правильно сказав, а то всякі Мбаппе, Віні кладуть на командну гру заради персональних досягнень.
Ответить
-1
ALM
Якщо Алонсо хотів спокійнішого оточення, треба було в Баварію переходити. Там ніхто не вижене, якщо візьмеш салатницю і дійдеш до 1/4 ЛЧ. В усякому випадку, тренерство в Реалі - величезний досвід для молодого тренера. Хоч і не зовсім приємний.
Ответить
-1
Популярные новости
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
Стало известно, сколько заработала Свитолина за трофей WTA 250 в Окленде
12.01.2026, 23:23
Теннис
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 7
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 20
Футбол
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
12.01.2026, 04:30 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
Зидан достиг соглашения с новой командой на фоне слухов о Ман Юнайтед
12.01.2026, 05:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем