Хаби Алонсо вынес вердикт Реалу, когда покидал мадридский клуб

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо считал, что клуб не может давать футболистам слишком много власти, так как это разрушает всю иерархию.

Об этом испанский специалист сообщил руководству «сливочных» во время своего увольнения. Одна из главных причин ухода Алонсо – игнорирование тренера и его требований со стороны звездных игроков «Реала».

«Когда Хаби встретился с клубом на встрече, где его уволили, он сказал, что они (руководство – прим) не могут давать игрокам столько власти. Алонсо считает, что невозможно доминировать в раздевалке, если клуб всегда стоит на стороне футболистов», – рассказал источник, приближенный к «Реалу».

44-летний тренер возглавлял «сливочных» более семи месяцев – 25 мая 2025 года было официально объявлено о назначении Хаби на должность наставника королевского клуба.

Под руководством Алонсо «Реал» сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений.