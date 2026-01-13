Хаби Алонсо является фаворитом, чтобы возглавить именитый английский клуб
«Ливерпуль» считает испанского специалиста идеальным вариантом для сотрудничества
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может возглавить английский «Ливерпуль» из-за неудовлетворительных результатов нынешнего наставника Арне Слота.
По информации английских инсайдеров, испанский специалист является главным фаворитом на новую должность и может быть назначен либо зимой, либо после завершения сезона 2025/26.
«Спортивному директору Майклу Эдвардсу нравится стиль игры испанца – высокоинтенсивный, атакующий футбол с доминированием владения мячом. Хаби имеет исключительную способность эмоционально взаимодействовать как с болельщиками, так и с игроками.
Работа Алонсо в Леверкузене (титул Бундеслиги, гибкая схема 3-4-2-1/3-4-3, интеграция молодежи, менталитет) рассматривается как идеальный план для следующей главы на «Энфилде», – сообщил источник.
«Ливерпуль» набрал 35 баллов и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице. Наставник «мерсисайдцев» Арне Слот неоднократно подвергался критике из-за потери важных баллов в официальных матчах и игру команды.
#LFC 🔴🚨 Exclusive: Xabi Alonso is now Liverpool's number one candidate to replace Arne Slot as head coach in summer 2026.— BLUEBLOOD™💥🪐 (@EgwemiCFC) January 13, 2026
Michael Edwards is particularly keen with the Spaniard's style of play – the high-intensity, possession-dominant, attacking football he mastered at Bayer… pic.twitter.com/WkgGeRAh1d
[🟢] BREAKING: Xabi Alonso wants Liverpool.— Anfield Papers (@AnfieldPapers) January 12, 2026
(@SimonWrites) pic.twitter.com/D0bWEEzz6h
