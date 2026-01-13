Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 января 2026, 14:27
Хаби Алонсо является фаворитом, чтобы возглавить именитый английский клуб

«Ливерпуль» считает испанского специалиста идеальным вариантом для сотрудничества

Хаби Алонсо

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может возглавить английский «Ливерпуль» из-за неудовлетворительных результатов нынешнего наставника Арне Слота.

По информации английских инсайдеров, испанский специалист является главным фаворитом на новую должность и может быть назначен либо зимой, либо после завершения сезона 2025/26.

«Спортивному директору Майклу Эдвардсу нравится стиль игры испанца – высокоинтенсивный, атакующий футбол с доминированием владения мячом. Хаби имеет исключительную способность эмоционально взаимодействовать как с болельщиками, так и с игроками.

Работа Алонсо в Леверкузене (титул Бундеслиги, гибкая схема 3-4-2-1/3-4-3, интеграция молодежи, менталитет) рассматривается как идеальный план для следующей главы на «Энфилде», – сообщил источник.

«Ливерпуль» набрал 35 баллов и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице. Наставник «мерсисайдцев» Арне Слот неоднократно подвергался критике из-за потери важных баллов в официальных матчах и игру команды.

