Хаби Алонсо является фаворитом, чтобы возглавить именитый английский клуб

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо может возглавить английский «Ливерпуль» из-за неудовлетворительных результатов нынешнего наставника Арне Слота.

По информации английских инсайдеров, испанский специалист является главным фаворитом на новую должность и может быть назначен либо зимой, либо после завершения сезона 2025/26.

«Спортивному директору Майклу Эдвардсу нравится стиль игры испанца – высокоинтенсивный, атакующий футбол с доминированием владения мячом. Хаби имеет исключительную способность эмоционально взаимодействовать как с болельщиками, так и с игроками.

Работа Алонсо в Леверкузене (титул Бундеслиги, гибкая схема 3-4-2-1/3-4-3, интеграция молодежи, менталитет) рассматривается как идеальный план для следующей главы на «Энфилде», – сообщил источник.

«Ливерпуль» набрал 35 баллов и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице. Наставник «мерсисайдцев» Арне Слот неоднократно подвергался критике из-за потери важных баллов в официальных матчах и игру команды.