Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию

Как стало известно Sport.ua, Сергей Чоботенко и Алексей Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию.

Причина такого решения не разглашается. Чоботенко и Гуцуляк останутся с командой U-19, где и будут тренироваться.

Игроки Полесья уже вышли из отпусков и сейчас проходят медицинский осмотр. После команда отправится в Испанию, где проведет 10 спаррингов.

Ранее Sport.ua сообщал о том, что Чоботенко находится в шорт-листе Металлиста 1925, а вокруг его персоны развернулся скандал – якобы руководство отстранило его от тренировок из-за того, что он шантажировал менеджмент во время переговоров о продлении контракта.

Позже и сам Чоботенко, и коммерческий директор Полесья Александр Денисов опровергли эту информацию, заявив, что переговоры между сторонами проходят спокойно – идет процесс.

Что касается Гуцуляка, то его уже давно связывают с переходом в чемпионат Турции. Потенциальным трансфером Алексея занимается агент Олег Авдыш. Sport.ua сообщал, что Гуцуляк запросил зарплату в более одного миллиона евро в год, что не устроило турецкие клубы – они готовы предложить максимум 700 тысяч долларов.

Чоботенко в сезоне УПЛ 2025/26 отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал ассист. У Гуцуляка 13 поединков, два забитых мяча и пять голевых передач. Контракты Сергея и Алексея с Полесьем истекают летом 2026 года.

В таблице чемпионата Украины Полесье занимает занимает третье место с 30 очками. Вышел волков находятся ЛНЗ Черкассы и Шахтер Донецк, у которых по 35 баллов.

