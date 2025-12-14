Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
14 декабря 2025, 00:06 |
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ

Вингеру сборной Украины не смогут платить запрашиваемые 1–2 млн долларов

Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Трансфер 27-летнего вингера сборной Украины и житомирского Полесья Алексея Гуцуляка в один из клубов Турции находится под угрозой срыва.

По информации Sport.ua, запросы Гуцуляка по зарплате в размере 1–2 миллионов долларов в год не подходят никакой турецкой команде, которая в нем заинтересована.

Максимальная сумма, которую могут предложить Алексею – 700 тысяч долларов в год. Ранее сообщалось о том, что Гуцуляком интересуется Истанбул Башакшехир, но это не единственная команда, которая хочет заполучить Алексея.

Переговорами касательного потенциального трансфера Гуцуляка в Турцию занимается его брат и Олег Авдыш – экс-заместитель генерального директора Карпат по внешним коммуникациям.

В сезоне 2025/26 Гуцуляк провел 13 матчей в УПЛ за Полесье, забил два мяча и отдал три ассиста. Также Алексей с пятью голами является лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году.

Статистика Гуцуляка в сезоне 2025/26

Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Олег Авдыш трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
