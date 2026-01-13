Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опытного защитника Металлиста 1925 пригласили играть в Первую лигу
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 16:16 |
568
0

Опытного защитника Металлиста 1925 пригласили играть в Первую лигу

Евгений Пасич может покинуть харьковский клуб и присоединиться к «Феникс-Мариуполю»

13 января 2026, 16:16 |
568
0
Опытного защитника Металлиста 1925 пригласили играть в Первую лигу
ФК Металлист 1925 Харьков. Евгений Пасич

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Пасич не будет принимать участия в тренировочных сборах по решению главного тренера Младена Бартуловича.

Клуб Украинской Премьер-лиги не рассчитывает на 32-летнего футболиста, контракт которого истекает после завершения сезона 2025/26.

По информации UA-Football, в услугах Пасича заинтересован «Феникс-Мариуполь», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Украины. Спортивный директор команды Богдан Когут уже контактировал с игроком и обсудил возможное сотрудничество.

Пасич провел восемь матчей в нынешней кампании, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 150 тысяч евро.

«Феникс-Мариуполь» набрал 16 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда Максима Фещука сыграет против «Чернигова» в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали еще одного игрока Руха
Бразильский клуб начал переговоры с игроком, который принадлежит Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило из команды Гуцуляка и Чоботенко
Металлист 1925 Феникс-Мариуполь Евгений Пасич Богдан Когут трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Hatsu Basho. Оба украинца проявили характер и остаются непобедимыми
Другие виды | 13 января 2026, 13:55 3
Hatsu Basho. Оба украинца проявили характер и остаются непобедимыми
Hatsu Basho. Оба украинца проявили характер и остаются непобедимыми

Явгусишин и Соколовский входят в восьмерку лидеров

Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Футбол | 13 января 2026, 06:04 0
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала
Куртуа обратился к Алонсо после его отставки из Реала

Бельгийский вратарь высказался по поводу ухода тренера

Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Футбол | 13.01.2026, 15:25
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Чоботенко и Гуцуляк не поедут с Полесьем на сборы в Испанию
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Футбол | 13.01.2026, 08:33
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла сенсационное решение относительно будущего Трубина
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Теннис | 13.01.2026, 04:27
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
От Мудрика ждут возвращения в сборную. Он сменит клуб – есть два варианта
12.01.2026, 08:30 6
Футбол
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
Разворот на 180 градусов. Усик шокировал Британию своим решением
12.01.2026, 00:25 2
Бокс
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
Алонсо нашел виновных в поражении Реала от Барсы и выгонит футболиста
12.01.2026, 08:08 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал сразу назначил нового тренера после увольнения Алонсо
12.01.2026, 19:27 9
Футбол
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
Алонсо сам решил уйти из Реала из-за этих людей. Основная причина отставки
13.01.2026, 07:45 6
Футбол
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
11.01.2026, 17:21 16
Теннис
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
Явгусишин победил самого неудобного соперника по «правилу мертвого тела»
12.01.2026, 14:06 18
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем