Опытного защитника Металлиста 1925 пригласили играть в Первую лигу

Защитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Пасич не будет принимать участия в тренировочных сборах по решению главного тренера Младена Бартуловича.

Клуб Украинской Премьер-лиги не рассчитывает на 32-летнего футболиста, контракт которого истекает после завершения сезона 2025/26.

По информации UA-Football, в услугах Пасича заинтересован «Феникс-Мариуполь», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Украины. Спортивный директор команды Богдан Когут уже контактировал с игроком и обсудил возможное сотрудничество.

Пасич провел восемь матчей в нынешней кампании, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 150 тысяч евро.

«Феникс-Мариуполь» набрал 16 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче команда Максима Фещука сыграет против «Чернигова» в рамках 1/4 финала Кубка Украины.