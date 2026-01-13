Бартуловичу не нужен украинец, от которого отказался другой клуб УПЛ

Украинский защитник Евгений Пасич, контракт которого принадлежит харьковскому Металлисту 1925, недавно покинул расположение киевской Оболони, за которую выступал на правах аренды.

По информации источника, на футболиста не рассчитывает и главный тренер харьковчан Младен Бартулович.32-летний фулбек вернулся в харьковский клуб после полугодовой аренды в Оболонь. Но Пасич не поехал на сборы с командой в Испанию.

Контракт Пасича истекает 30 июня 2026 года, клуб и агенты будут искать другие варианты продолжения карьеры игрока. В сезоне 2025/26 Евгений оформил один ассист в восьми матчах за Оболонь.