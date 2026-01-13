Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. После продажи лидера. Клуб УПЛ отправился на сборы
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 17:10 | Обновлено 13 января 2026, 17:37
Колос отправился в Турцию

ФК Колос

Клуб УПЛ Колос, который во вторник объявил о продаже ведущего защитника Илира Красничи в Полесье, отправился на сборы в Турцию уже без своего лидера.

Наставник Руслан Костышин взял на сбор 26 игроков.

Вратари: Пахолюк Иван, Мацапура Дмитрий, Пузанков Тимур.

Защитники: Бондаренко Валерий, Бурда Никита, Бойко Андрей, Козик Эдуард, Понедельник Андрей, Сухонос Дмитрий, Цуриков Андрей, Шершень Владислав, Рухадзе Зураб.

Полузащитники: Безручук Алексей, Алефиренко Даниил, Гусол Артем, Александр Демченко, Денисенко Даниил, Челядин Артем, Теллес Элиас, Кане Ибрахим, Красничи Альбин, Гагнидзе Ника, Ррапай Аринальдо.

Нападающие: Захаркив Захарий, Климчук Юрий, Салабай Антон.

Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Колос Ковалевка
