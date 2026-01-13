После продажи лидера. Клуб УПЛ отправился на сборы

Клуб УПЛ Колос, который во вторник объявил о продаже ведущего защитника Илира Красничи в Полесье, отправился на сборы в Турцию уже без своего лидера.

Наставник Руслан Костышин взял на сбор 26 игроков.

Вратари: Пахолюк Иван, Мацапура Дмитрий, Пузанков Тимур.

Защитники: Бондаренко Валерий, Бурда Никита, Бойко Андрей, Козик Эдуард, Понедельник Андрей, Сухонос Дмитрий, Цуриков Андрей, Шершень Владислав, Рухадзе Зураб.

Полузащитники: Безручук Алексей, Алефиренко Даниил, Гусол Артем, Александр Демченко, Денисенко Даниил, Челядин Артем, Теллес Элиас, Кане Ибрахим, Красничи Альбин, Гагнидзе Ника, Ррапай Аринальдо.

Нападающие: Захаркив Захарий, Климчук Юрий, Салабай Антон.