После продажи лидера. Клуб УПЛ отправился на сборы
Колос отправился в Турцию
Клуб УПЛ Колос, который во вторник объявил о продаже ведущего защитника Илира Красничи в Полесье, отправился на сборы в Турцию уже без своего лидера.
Наставник Руслан Костышин взял на сбор 26 игроков.
Вратари: Пахолюк Иван, Мацапура Дмитрий, Пузанков Тимур.
Защитники: Бондаренко Валерий, Бурда Никита, Бойко Андрей, Козик Эдуард, Понедельник Андрей, Сухонос Дмитрий, Цуриков Андрей, Шершень Владислав, Рухадзе Зураб.
Полузащитники: Безручук Алексей, Алефиренко Даниил, Гусол Артем, Александр Демченко, Денисенко Даниил, Челядин Артем, Теллес Элиас, Кане Ибрахим, Красничи Альбин, Гагнидзе Ника, Ррапай Аринальдо.
Нападающие: Захаркив Захарий, Климчук Юрий, Салабай Антон.
