Новичок УПЛ просмотрит восемь легионеров из Бразилии, Нигерии и Хорватии

Президент ФК «Кудровка» Роман Солодаренко эксклюзивно для сайта Sport.ua сообщил, что в зимнее трансферное окно команду Черниговской области могут пополнить легионеры.

«ФК «Кудровка» находится на сборах в Турции. В ближайшее время на просмотр в расположение команды приедут восемь легионеров из разных стран – Хорватия, Бразилия, Нигерия.

Останутся ли они – покажет время, а также будет зависеть от решения главного тренера. Мы сделаем все, чтобы усилиться на вторую часть сезона и решить поставленные перед командой задачи», – сказал Солодаренко.

16 января команда Василия Баранова проведет первый контрольный матч на сборах в Турции против ФК «Малишево» из Косово.

На зимний перерыв «Кудровка» ушла на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков.

Новичок элитного дивизиона свой первый официальный матч 2026 проведет против луганской «Зари» (базовая дата – 21 февраля).