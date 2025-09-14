Осечки Динамо и Шахтера, неудача Богачука, решение УАФ по игре с белорусами

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 сентября.

1А. Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925

Худший матч дончан с начала работы Турана

1В. Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо

«Пивоварам» впервые в своей истории удалось отобрать очки в киевском дерби

1С. Ждали пять туров. Эпицентр минимально одолел Рух

Команда Нагорняка впервые не пропустила и победила в дебютном для себя сезоне УПЛ

2А. Украинский боксер проиграл в полуфинале чемпионата мира, но завоевал медаль

Даниил Жасан проиграл Тину Стотту

2В. Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса

По итогам десяти раундов судьи зафиксировали единогласную победу американского боксера

3. В УАФ определились, будет ли играть Украина с беларусью за бронзу Евролиги

Подопечные Николая Костенко не выйдут на бой за «бронзу»

4А. Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ

«Шмели» сыграли вничью 2:2

4В. Зинченко ждет. Арсенал разгромил Ноттингем Форест и потерял капитана

Лондонская команда выиграла, но снова осталась без Эдегора

4С. Тоттенхэм выиграл в лондонском дерби. Яркий старт команды Франка

Тоттенхэм набрал 9 очков

5. Ювентус и Интер устроили невероятный матч-триллер в Серии А

Поединок завершился победой туринцев со счетом 4:3

6. Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира

Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласной победой американца

7. Первые сенсации и украинская 10-ка. Как прошел 1 день легкоатлетического ЧМ

В субботу были разыграны пять комплектов наград

8А. Украина – Доминикана – 3:0. 7 сетболов: Овчаренко и Орлов оформили победу!

Александр и Владислав переиграли дуэт Роберто Сид Саберви / Петер Бертран в двух сетах

8В. Украина – Доминикана – 4:0. Крутых завершил противостояние сборных победой

Алексей в двух сетах одолел Эммануэля Муньоса в четвертой игре противостояния

9. Гол и ассист Мбаппе. Реал вдесятером удержал победу над Реалом Сосьедад

Сливочные, несмотря на удаление Хейсена, одолели соперников 2:1 в 4-м туре Ла Лиги

10. Дубль и ассист Кейна. Бавария на Альянц-Арене отгрузила Гамбургу пять голов

Мюнхенцы уверенно разобрались с гостями в матче третьего тура Бундеслиги 2025/26