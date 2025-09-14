Осечки Динамо и Шахтера, неудача Богачука, решение УАФ по игре с белорусами
Главные новости за 13 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 сентября.
1А. Спорно, но закономерно. Шахтер упустил победу над Металлистом 1925
Худший матч дончан с начала работы Турана
1В. Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
«Пивоварам» впервые в своей истории удалось отобрать очки в киевском дерби
1С. Ждали пять туров. Эпицентр минимально одолел Рух
Команда Нагорняка впервые не пропустила и победила в дебютном для себя сезоне УПЛ
2А. Украинский боксер проиграл в полуфинале чемпионата мира, но завоевал медаль
Даниил Жасан проиграл Тину Стотту
2В. Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
По итогам десяти раундов судьи зафиксировали единогласную победу американского боксера
3. В УАФ определились, будет ли играть Украина с беларусью за бронзу Евролиги
Подопечные Николая Костенко не выйдут на бой за «бронзу»
4А. Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ
«Шмели» сыграли вничью 2:2
4В. Зинченко ждет. Арсенал разгромил Ноттингем Форест и потерял капитана
Лондонская команда выиграла, но снова осталась без Эдегора
4С. Тоттенхэм выиграл в лондонском дерби. Яркий старт команды Франка
Тоттенхэм набрал 9 очков
5. Ювентус и Интер устроили невероятный матч-триллер в Серии А
Поединок завершился победой туринцев со счетом 4:3
6. Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласной победой американца
7. Первые сенсации и украинская 10-ка. Как прошел 1 день легкоатлетического ЧМ
В субботу были разыграны пять комплектов наград
8А. Украина – Доминикана – 3:0. 7 сетболов: Овчаренко и Орлов оформили победу!
Александр и Владислав переиграли дуэт Роберто Сид Саберви / Петер Бертран в двух сетах
8В. Украина – Доминикана – 4:0. Крутых завершил противостояние сборных победой
Алексей в двух сетах одолел Эммануэля Муньоса в четвертой игре противостояния
9. Гол и ассист Мбаппе. Реал вдесятером удержал победу над Реалом Сосьедад
Сливочные, несмотря на удаление Хейсена, одолели соперников 2:1 в 4-м туре Ла Лиги
10. Дубль и ассист Кейна. Бавария на Альянц-Арене отгрузила Гамбургу пять голов
Мюнхенцы уверенно разобрались с гостями в матче третьего тура Бундеслиги 2025/26
