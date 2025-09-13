Дубль и ассист Кейна. Бавария на Альянц-Арене отгрузила Гамбургу пять голов

13 сентября состоялся матч третьего тура Бундеслиги 2025/26 между командами Бавария и Гамбурга.

Поединок прошел на стадионе Альянц-Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Дубль и ассист в этой встрече оформил звездный английской форвард Гарри Кейн.

Еще по одному голу забили Серж Гнабри, Александар Павлович и Луис Диас. Четыре мяча мюнхенцы положили еще в первом тайме.

За три тура подопечные Венсана Компани добыли три победы, забив 14 голов (два пропущенных). Бавария уверенно лидирует в таблице чемпионата Германии с 9 очками из 9 возможных.

Бундеслига 2025/26. 3-й тур, 13 сентября

Бавария – Гамбург – 5:0

Голы: Гнабри, 3, Павлович, 9, Кейн, 26 (пен.), 62, Диас, 29

