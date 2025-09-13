Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль и ассист Кейна. Бавария на Альянц-Арене отгрузила Гамбургу пять голов
Чемпионат Германии
Бавария
13.09.2025 19:30 – FT 5 : 0
Гамбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
13 сентября 2025, 21:29 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:55
168
1

Дубль и ассист Кейна. Бавария на Альянц-Арене отгрузила Гамбургу пять голов

Мюнхенцы уверенно разобрались с гостями в матче третьего тура Бундеслиги 2025/26

13 сентября 2025, 21:29 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:55
168
1
Дубль и ассист Кейна. Бавария на Альянц-Арене отгрузила Гамбургу пять голов
Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября состоялся матч третьего тура Бундеслиги 2025/26 между командами Бавария и Гамбурга.

Поединок прошел на стадионе Альянц-Арене в Мюнхене. Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль и ассист в этой встрече оформил звездный английской форвард Гарри Кейн.

Еще по одному голу забили Серж Гнабри, Александар Павлович и Луис Диас. Четыре мяча мюнхенцы положили еще в первом тайме.

За три тура подопечные Венсана Компани добыли три победы, забив 14 голов (два пропущенных). Бавария уверенно лидирует в таблице чемпионата Германии с 9 очками из 9 возможных.

Бундеслига 2025/26. 3-й тур, 13 сентября

Бавария – Гамбург – 5:0

Голы: Гнабри, 3, Павлович, 9, Кейн, 26 (пен.), 62, Диас, 29

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Боруссия Д – лидер, очередной гол Гирасси, поражение Штутгарта
Алехандро Гримальдо отметился интересным достижением в матче за Байер
Стали известны фавориты Лиги чемпионов и Лиги Европы по данным ставок
Серж Гнабри Александар Павлович Луис Диас Гарри Кейн Бавария Гамбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13 сентября 2025, 18:23 16
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони

Динамовцы сыграли вничью 2:2

Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13 сентября 2025, 08:15 0
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе

«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд

ВИДЕО. Де Брюйне и Хойлунд оформили гандикап Наполи в матче с Фиорентиной
Футбол | 13.09.2025, 22:24
ВИДЕО. Де Брюйне и Хойлунд оформили гандикап Наполи в матче с Фиорентиной
ВИДЕО. Де Брюйне и Хойлунд оформили гандикап Наполи в матче с Фиорентиной
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13.09.2025, 03:45
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
За перші 30хв з Гаррі 4-0(5й він сам організував з центру поля)а за останні 30хв без нього 0,запам*ятався 1удар GrossКарла,з нього "будуть люди"прудкий, настирний,трохи технічний.Джексон дебют так собі.А Гамбург то як завжди команда з якою Баварія набирає різницю мячів.
Ответить
0
Популярные новости
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 11
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 76
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем