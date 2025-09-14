«Атмосфера Октоберфеста». Компани прокомментировал матч с Гамбургом
Тренер «Баварии» доволен выступлением своих подопечных
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани подвел итоги домашнего матча с «Гамбургом» в третьем матче Бундеслиги (5:0).
«Сухие ворота и пять забитых мячей – это действительно замечательно. Атмосфера на стадионе была просто невероятной. Она напомнила мне атмосферу Октоберфеста и доставила истинное удовольствие. Мы хорошо начали, а это всегда помогает. В первом тайме все сложилось очень удачно. Во втором мы могли сделать немного больше, но оставались сосредоточенными и серьезными, контролировали игру и забили еще один гол.
В итоге – отличный результат. Видно, что мы лучше понимаем друг друга, многое уже происходит автоматически. Пока что мы тяжело работали ради своих побед, и именно поэтому они заслуженны», – сказал Компани.
После первых трех поединков в чемпионате Германии в активе «Баварии» три победы, и находится команда на первом месте в лиге.
