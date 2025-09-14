Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Атмосфера Октоберфеста». Компани прокомментировал матч с Гамбургом
Чемпионат Германии
Бавария
13.09.2025 19:30 – FT 5 : 0
Гамбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
14 сентября 2025, 09:29 | Обновлено 14 сентября 2025, 09:31
150
0

«Атмосфера Октоберфеста». Компани прокомментировал матч с Гамбургом

Тренер «Баварии» доволен выступлением своих подопечных

14 сентября 2025, 09:29 | Обновлено 14 сентября 2025, 09:31
150
0
«Атмосфера Октоберфеста». Компани прокомментировал матч с Гамбургом
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани подвел итоги домашнего матча с «Гамбургом» в третьем матче Бундеслиги (5:0).

«Сухие ворота и пять забитых мячей – это действительно замечательно. Атмосфера на стадионе была просто невероятной. Она напомнила мне атмосферу Октоберфеста и доставила истинное удовольствие. Мы хорошо начали, а это всегда помогает. В первом тайме все сложилось очень удачно. Во втором мы могли сделать немного больше, но оставались сосредоточенными и серьезными, контролировали игру и забили еще один гол.

В итоге – отличный результат. Видно, что мы лучше понимаем друг друга, многое уже происходит автоматически. Пока что мы тяжело работали ради своих побед, и именно поэтому они заслуженны», – сказал Компани.

После первых трех поединков в чемпионате Германии в активе «Баварии» три победы, и находится команда на первом месте в лиге.

По теме:
Вадим ХАРЧЕНКО: «Нас наказали за ошибки»
Мареска нашел причины упущенной победы над Брентфордом
Голевая машина. Экс-игрок Динамо оформил дубль в Германии
Бундеслига Гамбург Бавария чемпионат Германии по футболу Венсан Компани пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Бокс | 14 сентября 2025, 04:20 9
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса

По итогам десяти раундов судьи зафиксировали единогласную победу американского боксера

Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14 сентября 2025, 09:25 0
Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обе команды демонстрируют результаты, которых от них не ожидали

Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Караваев отметился юбилейным 35-м голом в УПЛ. Статистика защитника
Футбол | 14.09.2025, 08:00
Караваев отметился юбилейным 35-м голом в УПЛ. Статистика защитника
Караваев отметился юбилейным 35-м голом в УПЛ. Статистика защитника
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 16
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем