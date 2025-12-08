Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление для Ваната и Цыганкова: Жирона нацелилась на таланта Барселоны
Испания
08 декабря 2025, 02:10 | Обновлено 08 декабря 2025, 02:11
74
0

Усиление для Ваната и Цыганкова: Жирона нацелилась на таланта Барселоны

Каталонцы хотят арендовать 18-летнего полузащитника

08 декабря 2025, 02:10 | Обновлено 08 декабря 2025, 02:11
74
0
Усиление для Ваната и Цыганкова: Жирона нацелилась на таланта Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Берналь

Марк Берналь может уйти в аренду в «Жирону» из «Барселоны».

18-летний полузащитник получает мало игрового времени после травмы крестов, из-за которой пропустил год. В «Барселоне» относятся к его ситуации осторожно: в этом сезоне он провел на поле всего 120 минут в восьми матчах.

По данным Mundo Deportivo, «Жирона» заинтересована в аренде Берналя до конца сезона, чтобы усилить команду после сложного старта.

Берналь сам не исключает вариантов перехода зимой, решение зависит от количества сыгранных матчей до конца года. Аренда рассматривается как единственный вариант, «Барса» рассчитывает в будущем игрока. Осенью он подписал новый контракт до 2029 года с отступными в 500 млн евро.

По теме:
Алонсо раскритиковал судейство после поражения Реала от Сельты
Кейс Лунина. Юный талант Реала, сидя на скамейке 7-й матч, получил красную
ВИДЕО. Зашел в ворота: как игрок Сельты издевательски оформил дубль Куртуа
Марк Берналь Жирона Барселона Ла Лига трансферы Ла Лиги Владислав Ванат Виктор Цыганков
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Футбол | 07 декабря 2025, 07:54 3
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение

Михаил может оказаться в «Севилье»

Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Футбол | 07 декабря 2025, 05:05 12
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают
Форвард Динамо: Влияние Костюка после Шовковского? Пацаны с жопы не встают

Пономаренко доволен игрой в УПЛ

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07.12.2025, 08:57
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
Футбол | 07.12.2025, 23:45
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Футбол | 07.12.2025, 19:22
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
В Металлисте 1925 назвали причину проблем с освещением в Житомире
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 3
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 4
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 8
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем