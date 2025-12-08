Усиление для Ваната и Цыганкова: Жирона нацелилась на таланта Барселоны

Марк Берналь может уйти в аренду в «Жирону» из «Барселоны».

18-летний полузащитник получает мало игрового времени после травмы крестов, из-за которой пропустил год. В «Барселоне» относятся к его ситуации осторожно: в этом сезоне он провел на поле всего 120 минут в восьми матчах.

По данным Mundo Deportivo, «Жирона» заинтересована в аренде Берналя до конца сезона, чтобы усилить команду после сложного старта.

Берналь сам не исключает вариантов перехода зимой, решение зависит от количества сыгранных матчей до конца года. Аренда рассматривается как единственный вариант, «Барса» рассчитывает в будущем игрока. Осенью он подписал новый контракт до 2029 года с отступными в 500 млн евро.