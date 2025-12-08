«Если Украина выиграет...» Тренер Японии разочарован жеребьевкой ЧМ-2026

Тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу оценил жеребьевку группового этапа чемпионата мира 2026, где потенциальным соперником «самураев» может стать Украина. Японцы в одну группу попали также с Нидерландами и Тунисом.

«Я только что узнал, что мы попадем в самую сложную группу чемпионата мира, если Украина выиграет плей-офф. Тогда я не могу говорить об удачном жеребьевке», – сказал Мориясу.

Для того, чтобы попасть на финальную стадию мундиаля, украинцам нужно пройти в плей-офф отбора Швецию и победителя пары Польша – Албания.