Чемпионат мира08 декабря 2025, 02:32 |
106
0
«Если Украина выиграет...» Тренер Японии разочарован жеребьевкой ЧМ-2026
Украинцы могут сыграть на мундиале в одной группе с Японией, Тунисом и Нидерландами
08 декабря 2025, 02:32 |
106
0
Тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу оценил жеребьевку группового этапа чемпионата мира 2026, где потенциальным соперником «самураев» может стать Украина. Японцы в одну группу попали также с Нидерландами и Тунисом.
«Я только что узнал, что мы попадем в самую сложную группу чемпионата мира, если Украина выиграет плей-офф. Тогда я не могу говорить об удачном жеребьевке», – сказал Мориясу.
Для того, чтобы попасть на финальную стадию мундиаля, украинцам нужно пройти в плей-офф отбора Швецию и победителя пары Польша – Албания.
