  4. Проблемы для Реала: ключевой защитник травмировался в поединке с Сельтой
Испания
08 декабря 2025, 01:01 |
Проблемы для Реала: ключевой защитник травмировался в поединке с Сельтой

Милитао получил повреждение

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

Защитник «Реала» Эдер Милитао не смог доиграть матч 16-го тура Ла Лиги против «Сельты» (0:2) из-за травмы.

Бразильский футболист получил повреждение, когда пытался прервать дальний пас «Сельты» и помешать Пабло Дурану выйти к воротам.

На 24-й минуте Милитао был вынужден покинуть поле, опираясь на персонал «Реала». Предположительно, игрок травмировал заднюю мышцу бедра – его заменил Антонио Рюдигер.

Недавно стало известно, что «Реал» продолжает искать пути для укрепления состава, а также определился со списком игроков, не входящих в планы главного тренера Хаби Алонсо.

