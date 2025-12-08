Проблемы для Реала: ключевой защитник травмировался в поединке с Сельтой

Защитник «Реала» Эдер Милитао не смог доиграть матч 16-го тура Ла Лиги против «Сельты» (0:2) из-за травмы.

Бразильский футболист получил повреждение, когда пытался прервать дальний пас «Сельты» и помешать Пабло Дурану выйти к воротам.

На 24-й минуте Милитао был вынужден покинуть поле, опираясь на персонал «Реала». Предположительно, игрок травмировал заднюю мышцу бедра – его заменил Антонио Рюдигер.

Недавно стало известно, что «Реал» продолжает искать пути для укрепления состава, а также определился со списком игроков, не входящих в планы главного тренера Хаби Алонсо.