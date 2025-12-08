Моуринью сообщил, почему не дал Судакову сыграть весь матч против Спортинга

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо объяснил, почему снял Георгия Судакова с игры против «Спортинга», заменив украинца на 81-й минуте Джанлукой Престианни.

«Мы выпустили Престианни, чтобы в концовке добавить скорости и атаковать свободные зоны. Но он оказался в ситуации один на один с соперником... Мы ожидали, что сможем навязать свою игру в конце матча, однако все закончилось его удалением», — прокомментировал Моуринью после встречи.

В поединке 13-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на домашнем стадионе встречалась со «Спортингом». Встреча завершилась вничью 1:1. Гол за «Бенфику» забил Георгий Судаков.