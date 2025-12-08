Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуринью сообщил, почему не дал Судакову сыграть весь матч против Спортинга
Португалия
08 декабря 2025, 00:02 |
600
0

Моуринью сообщил, почему не дал Судакову сыграть весь матч против Спортинга

«Спортинг» сыграл с «орлами» вничью 1:1

08 декабря 2025, 00:02 |
600
0
Моуринью сообщил, почему не дал Судакову сыграть весь матч против Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо объяснил, почему снял Георгия Судакова с игры против «Спортинга», заменив украинца на 81-й минуте Джанлукой Престианни.

«Мы выпустили Престианни, чтобы в концовке добавить скорости и атаковать свободные зоны. Но он оказался в ситуации один на один с соперником... Мы ожидали, что сможем навязать свою игру в конце матча, однако все закончилось его удалением», — прокомментировал Моуринью после встречи.

В поединке 13-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на домашнем стадионе встречалась со «Спортингом». Встреча завершилась вничью 1:1. Гол за «Бенфику» забил Георгий Судаков.

По теме:
«Он этого не понимал». Трубина обвинили в голе в ворота Бенфики в дерби
«Ему нужно прибавлять». В Португалии назвали слабую сторону игры Трубина
Моуриньо выступил с заявлением о Трубине после его ошибки против Спортинга
Жозе Моуриньо Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Бенфика - Спортинг Георгий Судаков
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Футбол | 07 декабря 2025, 16:55 87
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?

В Житомире проблемы со светом

WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
Бокс | 07 декабря 2025, 07:22 0
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика

Организация считает боксера одним из лучших в истории

В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Футбол | 07.12.2025, 17:49
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
Футбол | 07.12.2025, 23:45
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
НЕСТЕРЕНКО: «Многие видят, что у нас действительно есть проблемы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 8
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 16
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем