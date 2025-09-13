Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ
13.09.2025 22:00 – FT 2 : 2
13 сентября 2025, 23:58 | Обновлено 14 сентября 2025, 00:02
Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ

«Дмели» сыграли вничью 2:2

Брентфорд с Ярмолюком шокировали Челси на последних минутах в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 13 сентября, прошел матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Брентфорд» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити Стедиум». Матч завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыли счет в матче хозяева – на 35-й минуте забил Кевин Шаде.

Отыгрались подопечные Марески во втором тайме – на 61-й минуте сравнял счет Коул Палмер. Вышли «пенсионеры» вперед на 85-й минуте благодаря точному удару Мойсеса Кайседо. Однако последнее слово было за «Брентфордом» – на 90+3 забил Фабиу Карвалью.

Украинец из «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел весь матч.

АПЛ. 4-й тур, 13 сентября.

Брентфорд – Челси – 2:2
Голы: Шадe, 35, Карвалью, 90+3 – Палмер, 61, Кайседо, 85.

Брентфорд: Келлехер, Кайоде (Гики 83), Льюис-Поттер (Карвалью 90), Пиннок (Айер 83), ван ден Берг, Коллинз, Йенсен (Уаттара 73), Хендерсон, Ярмолюк, Шаде, Тиаго (Генри 72).

Челси: Санчес, Гато (Кукурелья 46), Фофана (Джеймс 46), Адарабиойо, Чалоба, Фернандес, Кайседо, Буонанотте (Джордж 46), Гиттенс (Палмер 56), Нету, Жоао Педро (Гарначо 79).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

ФОТО. Экс-игрок МЮ замечен в компании актера Райана Рейнольдса
Тоттенхэм выиграл в лондонском дерби. Яркий старт команды Франка
Ярмолюк выйдет в старте Брентфорда на матч четвертого тура АПЛ против Челси
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
