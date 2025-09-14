Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Брентфорд
13.09.2025 22:00 – FT 2 : 2
Челси
Англия
14 сентября 2025, 08:52 | Обновлено 14 сентября 2025, 09:07
Мареска нашел причины упущенной победы над Брентфордом

Тренер «Челси» высказался о поединке четвертого тура АПЛ

Мареска нашел причины упущенной победы над Брентфордом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал матч четвертого тура Английской Премьер-лиги против «Брентфорда». Специалист попытался найти причины упущенной победы в гостевой встрече (2:2).

«Безусловно, во втором тайме мы выглядели значительно лучше. По разным причинам в первом тайме нам было тяжело. Во втором мы забили дважды, могли забить еще больше. К сожалению, мы потеряли два очка в последние три минуты.

Я думаю, мы сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч. Во втором тайме мы забили дважды, могли забить еще два-три мяча. Был момент у Коула, был шанс у Педро Нето. Так что мы сделали достаточно. Но, к сожалению, потеряли два очка именно в последние три минуты.

Проблема в том, что у них есть Кайоде, есть Йенсен, есть Пиннок, есть Шаде. Дело в том, что к концу трое из них уже были заменены, остался только Шаде, и, к сожалению, мы все равно пропустили в последние три минуты.

В течение игры мы старались с этим справляться, зная, что они очень опасны, потому что могут легко добраться до вратарской.

Безусловно, в момент, когда мы забили второй гол, мы должны были лучше управлять игрой. Мы отличились на 86-й минуте, и в этот момент нужно было больше отдавать пасов, замедлять игру, немного усыпить ее. Это то, чего мы не сделали, но это то, над чем нужно работать и чему нужно научиться», – сказал Мареска.

Челси Брентфорд Энцо Мареска чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Челси
