Англия11 сентября 2025, 21:04 |
37
0
Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября в 22:00 по Киеву матч АПЛ
11 сентября 2025, 21:04 |
37
0
В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити Стедиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видео трансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – ЧелсиСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 сентября 2025, 08:30 28
Георгий Бущан мог вернуться в Киев
Футбол | 11 сентября 2025, 13:13 1
Украинский футболист получил разрешение покинуть Грецию, чтобы восстановиться после травмы
Футбол | 11.09.2025, 15:08
Футбол | 11.09.2025, 21:32
Бокс | 11.09.2025, 11:01
Комментарии 0
Популярные новости
10.09.2025, 06:48 3
09.09.2025, 17:07
09.09.2025, 16:12 60
10.09.2025, 05:36 1
09.09.2025, 21:20 20
11.09.2025, 07:07 7
10.09.2025, 08:44 61
09.09.2025, 21:35 64