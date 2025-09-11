Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Брентфорд
13.09.2025 22:00 - : -
Челси
Англия
11 сентября 2025, 21:04
37
0

Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября в 22:00 по Киеву матч АПЛ

11 сентября 2025, 21:04
37
0
Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брентфорд» и «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Брентфорд Комьюнити Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видео трансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Челси Брентфорд Брентфорд - Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
