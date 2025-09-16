Англия16 сентября 2025, 02:45 | Обновлено 16 сентября 2025, 02:58
42
0
Брентфорд – Челси – 2:2. Ярмолюк сыграл весь матч. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ
16 сентября 2025, 02:45 | Обновлено 16 сентября 2025, 02:58
42
0
13 сентября состоялся матч 4-го тура Английской Премьер-лиги.
«Брентфорд» и «Челси» сыграли вничью со счетом 2:2.
Хозяева поля спасли игру на 90+3 минуте, когда забил Фабиу Карвалью.
Украинец Егор Ярмолюк провел весь матч за «Брентфорд».
АПЛ. 4-й тур, 13 сентября
Брентфорд – Челси – 2:2
Голы: Шадe, 35, Карвалью, 90+3 – Палмер, 61, Кайседо, 85
Відео голів та огляд матчу
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Карвалью (Брентфорд).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 сентября 2025, 05:36 1
Теренс стал абсолютным чемпионом мира
Футбол | 15 сентября 2025, 15:47 32
Вряд ли стоит лепить «футбольную золушку» из киприотов, выбивших «Динамо». И вот почему…
Бокс | 15.09.2025, 07:05
Футбол | 16.09.2025, 03:07
Футбол | 15.09.2025, 22:36
Комментарии 0
Популярные новости
14.09.2025, 15:18 25
14.09.2025, 17:31 2
14.09.2025, 08:10 53
14.09.2025, 11:37 27
14.09.2025, 10:42 24
15.09.2025, 11:22 6
14.09.2025, 09:34 10