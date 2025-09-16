Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Брентфорд – Челси – 2:2. Ярмолюк сыграл весь матч. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Брентфорд
13.09.2025 22:00 – FT 2 : 2
Челси
16 сентября 2025, 02:45 | Обновлено 16 сентября 2025, 02:58
Смотрите видеообзор матча 4-го тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

13 сентября состоялся матч 4-го тура Английской Премьер-лиги.

«Брентфорд» и «Челси» сыграли вничью со счетом 2:2.

Хозяева поля спасли игру на 90+3 минуте, когда забил Фабиу Карвалью.

Украинец Егор Ярмолюк провел весь матч за «Брентфорд».

АПЛ. 4-й тур, 13 сентября

Брентфорд – Челси – 2:2

Голы: Шадe, 35, Карвалью, 90+3 – Палмер, 61, Кайседо, 85

Відео голів та огляд матчу

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Карвалью (Брентфорд).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Мойсес Кайседо (Челси).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин Шаде (Брентфорд).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
