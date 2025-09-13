Гол и ассист Мбаппе. Реал вдесятером удержал победу над Реалом Сосьедад

13 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Голы за гостей забили Килиан Мбаппе и Арда Гюлер. Мбаппе также отметился ассистом.

У хозяев единственный мяч оформил Микель Оярсабаль, который реализовал пенальти.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин пропустил встречу. Ворота подопечных Хаби Алонсо защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Реал одержал четвертую победу в четырех стартовых матчах нового сезона чемпионата Испании и уверенно возглавляет таблице с 12 очками. У Сосьедада всего два пункта, команда потерпела второе поражение в кампании 2025/26.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 1:2

Голы: Оярсабаль, 56 (пен.) – Мбаппе, 12, Гюлер, 44

Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Хон Арамбуру, 57), Дуе Чалета-Цар, Jon Gorrotxategi (Хон Каррикабуру, 78), Mikel Goti (Карлос Солер, 57), Игор Субельдия, Пабло Марин (Такэфуса Кубо, 66), Серхио Гомес, Гонсалу Гедеш (Арсен Захарян, 66), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа

Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Трент Александер-Арнолд, 82), Дин Хёйсен, Браим Диас (Федерико Вальверде, 46), Орельен Тчуамени, Дани Себальос (Рауль Асенсио, 68), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Франсиско Гарсия, 68), Арда Гюлер (Давид Алаба, 88)

Предупреждения: Игор Субельдия (6), Андер Барренечеа (45+1) – Хаби Алонсо (34), Килиан Мбаппе (62)

Удаление: Хейсен, 32

