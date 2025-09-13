13 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 1:2

Гол: Оярсабаль, 56 (пен.) – Мбаппе, 12, Гюлер, 44

Удаление: Хейсен, 32

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 12 мин.

ГОЛ! 0:2 Гюлер, 44 мин.

ГОЛ! 1:2 Оярсабаль, 56 мин. (пен.)