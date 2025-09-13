Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 1:2. Удаление, топ-матч Мбаппе. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26
13 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 1:2
Гол: Оярсабаль, 56 (пен.) – Мбаппе, 12, Гюлер, 44
Удаление: Хейсен, 32
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 12 мин.
ГОЛ! 0:2 Гюлер, 44 мин.
ГОЛ! 1:2 Оярсабаль, 56 мин. (пен.)
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец предложил Паркеру свои услуги в качестве спарринг-партнера
Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме