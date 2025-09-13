Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 1:2. Удаление, топ-матч Мбаппе. Видео голов
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
13.09.2025 17:15 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 сентября 2025, 19:47 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:06
1537
0

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 1:2. Удаление, топ-матч Мбаппе. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги 2025/26

13 сентября 2025, 19:47 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:06
1537
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 1:2. Удаление, топ-матч Мбаппе. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

13 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Ла Лига 2025/26. 4-й тур, 13 сентября

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 1:2

Гол: Оярсабаль, 56 (пен.) – Мбаппе, 12, Гюлер, 44

Удаление: Хейсен, 32

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 12 мин.

ГОЛ! 0:2 Гюлер, 44 мин.

ГОЛ! 1:2 Оярсабаль, 56 мин. (пен.)

События матча

56’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
32’
Дин Хёйсен (Реал Мадрид) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
По теме:
ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
ВИДЕО. Йылдыз помог Ювентусу выиграть первый тайм суперматча с Интером
ВИДЕО. Как Калюжный сравнял счет в матче УПЛ Металлист 1925 – Шахтер
Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад - Реал Мадрид видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе Арда Гюлер Дин Хейсен удаление (красная карточка) Микель Оярсабаль пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Бокс | 13 сентября 2025, 00:21 0
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика

Британец предложил Паркеру свои услуги в качестве спарринг-партнера

Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13 сентября 2025, 04:02 11
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины

Хавбек последовал примеру Сергея Реброва и закрыл комментарии в Инстаграме

Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Бокс | 13.09.2025, 00:59
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Футбол | 13.09.2025, 17:42
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Бартулович высказался о пенальти и ничьей в матче против Шахтера
Футбол | 13.09.2025, 20:43
Бартулович высказался о пенальти и ничьей в матче против Шахтера
Бартулович высказался о пенальти и ничьей в матче против Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 76
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем