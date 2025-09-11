13.09.2025 17:15 - : -
Испания11 сентября 2025, 21:13 | Обновлено 11 сентября 2025, 21:33
29
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября матч 4-го тура Ла Лиги
11 сентября 2025, 21:13 | Обновлено 11 сентября 2025, 21:33
29
0
В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.
Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Сосьедад – Реал МадридСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 сентября 2025, 21:10 0
Женская команда из Ковалевки уступила клубу Влазния со счетом 0:2
Футбол | 11 сентября 2025, 20:15 14
На этот момент замена тренера не планируется
Футбол | 11.09.2025, 10:26
Бокс | 11.09.2025, 11:01
Футбол | 10.09.2025, 23:59
Комментарии 0
Популярные новости
10.09.2025, 04:21 1
10.09.2025, 04:09 2
09.09.2025, 21:52 2
10.09.2025, 04:02
10.09.2025, 08:05 9
11.09.2025, 08:30 28
10.09.2025, 20:06 8
10.09.2025, 05:36 1