Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
13.09.2025 17:15 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 сентября 2025, 21:13 | Обновлено 11 сентября 2025, 21:33
29
0

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября матч 4-го тура Ла Лиги

11 сентября 2025, 21:13 | Обновлено 11 сентября 2025, 21:33
29
0
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет в Сан-Себастьяне на стадионе «Реал Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Сосьедад – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Испанский клуб с юмором отреагировал на смену тренера в Ноттингем Форест
ВИДЕО. Как прошел первый день Ваната в Жироне
ОФИЦИАЛЬНО. Титулованный испанец вошел в тренерский штаб Барселоны
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Реал Сосьедад - Реал Мадрид
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два пропущенных в Албании. Колос неудачно стартовал в женском Кубке Европы
Футбол | 11 сентября 2025, 21:10 0
Два пропущенных в Албании. Колос неудачно стартовал в женском Кубке Европы
Два пропущенных в Албании. Колос неудачно стартовал в женском Кубке Европы

Женская команда из Ковалевки уступила клубу Влазния со счетом 0:2

Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Футбол | 11 сентября 2025, 20:15 14
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву

На этот момент замена тренера не планируется

Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Футбол | 11.09.2025, 10:26
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Бокс | 11.09.2025, 11:01
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Футбол | 10.09.2025, 23:59
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21 1
Бокс
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
10.09.2025, 04:09 2
Футбол
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
09.09.2025, 21:52 2
Футбол
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
10.09.2025, 04:02
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 8
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем