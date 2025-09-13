Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 13 сетября в 17:15 по Киеву

13 сентября на Реале Арена пройдет матч 4-го тура Примеры Испании, в котором Реал Сосьедад встретится с Реалом Мадрид. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда из Сан-Себастьяна при Альгуасиле показали прекрасные результаты. Именно Иманоль брал кубок и завоевывал четвертое место в Примере, а потом - пробивался в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. Но уже не первый год был регресс, причем он явно усиливался. В итоге прошлый сезон принес и вовсе только 46 очков и одиннадцатое место.

В итоге заранее объявили, что тренера сменит, по сути, аналогичный специалист: снова дали шанс неопытному, но своему человеку, из собственной структуры. Но пока что Серхио Франко не может никак выиграть официальный матч. Сначала были результативные ничьи, с Валенсией (1:1 на выезде) и Эспаньолом (2:2 дома). А потом и вовсе проиграли новичку, Овьедо, ничем не ответив на пропущенный.

Реал Мадрид

Клуб в 2024-м году выигрывал практически все, что только возможно. Но потом даже при разыгравшемся на новом месте Мбаппе не получилось чего-то ощутимого добиться весной. Победитель прошлой Лиги чемпионов, испанцы уступили Арсеналу задолго до финала. А во всех внутренних турнирах явно сильнее была Барселона, причем подтверждающая это в очных поединках.

Карло поменяли на Хаби Алонсо еще до клубного чемпионата мира. Но на нем все равно без шансов уступили ПСЖ. Да, в Примере после летней паузы были только победы. Вот только там пока что усиленному летними новичками гранду противостояли простые соперники - Осасуна, Овьедо, Мальорка, и в двух из трех поединках итоговое преимущество было в один мяч.

Статистика личных встреч

Пять из шести последних матчей выигрывал столичный Реал. Еще раз, в кубке, он уступил в основное время, но сровнял в экстра-тайме.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят аргументов в пользу хозяев арены. Тут рекомендуем ставить на то, что подопечные Хаби Алонсо сумеют взять очередную победу над удобным противником (коэффициент - 1,69).

Реал Сосьедад
13 сентября 2025 -
17:15
Реал Мадрид
