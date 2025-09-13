В УАФ определились, будет ли играть Украина с беларусью за бронзу Евролиги

Национальная сборная Украины по пляжному футболу уступила сборной Италии в полуфинале Евролиги (1:4).

Соперником «сине-желтых» в матче за бронзовые медали соревнований стали футболисты сборной Беларуси. Как стало известно Sport.ua, Украина решила бойкотировать матч против друзей РФ из-за полномасштабного вторжения орков на территорию Украины.

В финале Евролиги сыграют национальные сборные Италии и Испании, которые и поборются за звание сильнейшей сборной Европы по пляжному футболу.