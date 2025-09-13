Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УАФ определились, будет ли играть Украина с беларусью за бронзу Евролиги
Пляжный футбол
13 сентября 2025, 21:36 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:56
2031
3

В УАФ определились, будет ли играть Украина с беларусью за бронзу Евролиги

Подопечные Николая Костенко не выйдут на бой за «бронзу»

13 сентября 2025, 21:36 | Обновлено 13 сентября 2025, 21:56
2031
3
В УАФ определились, будет ли играть Украина с беларусью за бронзу Евролиги
АПФУ

Национальная сборная Украины по пляжному футболу уступила сборной Италии в полуфинале Евролиги (1:4).

Соперником «сине-желтых» в матче за бронзовые медали соревнований стали футболисты сборной Беларуси. Как стало известно Sport.ua, Украина решила бойкотировать матч против друзей РФ из-за полномасштабного вторжения орков на территорию Украины.

В финале Евролиги сыграют национальные сборные Италии и Испании, которые и поборются за звание сильнейшей сборной Европы по пляжному футболу.

По теме:
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Полуфинал Евролиги. Украина уступила Италии, соперник за бронзу – беларусь
Италия – Украина. Пляжный футбол. Полуфинал Евролиги. Смотреть онлайн LIVE
Николай Костенко пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу сборная беларуси по пляжному футболу Евролига по пляжному футболу бойкот
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13 сентября 2025, 08:15 0
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе

«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13 сентября 2025, 07:10 35
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию

Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13.09.2025, 07:45
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Наполи – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 13.09.2025, 22:32
Наполи – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Наполи – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 13.09.2025, 17:01
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Металлист 1925 – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Як я й гадав.Якщо ЧС бойкотували, то Евролігу тим паче,що й прямий матч.
Ответить
+5
serhiy1
Респект !!!
Ответить
+1
GloryUkraine
Правильно!
Ответить
0
Популярные новости
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 11
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем