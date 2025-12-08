Кого поддерживает руководство Ливерпуля в конфликте Салаха и Слота?

Арне Слот продолжает пользоваться доверием и поддержкой руководства «Ливерпуля» после резонансного интервью Мохамеда Салаха, в котором форвард рассказал об ухудшении своих отношений с главным тренером. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

«Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше», – заявил Салах после матча с «Лидсом» (3:3), который он провел на скамейке запасных.

По имеющимся данным, теперь в «Ливерпуле» будут обсуждать, целесообразно ли Салаху играть за клуб до старта Кубка Африки, который запланирован на 21 декабря.

Также вчера появилась информация, что египетский нападающий может сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.