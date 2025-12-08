Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 декабря 2025, 01:24
Кого поддерживает руководство Ливерпуля в конфликте Салаха и Слота?

Тренер продолжает пользоваться доверием клуба

Кого поддерживает руководство Ливерпуля в конфликте Салаха и Слота?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Арне Слот продолжает пользоваться доверием и поддержкой руководства «Ливерпуля» после резонансного интервью Мохамеда Салаха, в котором форвард рассказал об ухудшении своих отношений с главным тренером. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

«Я столько сделал для клуба, а меня кидают под автобус. Попрощаюсь перед Кубком Африки – не знаю, что дальше», – заявил Салах после матча с «Лидсом» (3:3), который он провел на скамейке запасных.

По имеющимся данным, теперь в «Ливерпуле» будут обсуждать, целесообразно ли Салаху играть за клуб до старта Кубка Африки, который запланирован на 21 декабря.

Также вчера появилась информация, что египетский нападающий может сменить команду уже во время зимнего трансферного окна.

Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот Английская Премьер-лига Лидс - Ливерпуль
